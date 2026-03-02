Activele regimului teocratic al Iranului

Ayatollahul suprem Ali Khamenei a controlat o avere de 200 de miliarde de dolari administrată prin trei piloni principali, cunoscuți drept fundații caritabile: 1. Setad – Cartierul general pentru executarea ordinului imamului a fost constituit după revoluția islamică prin confiscarea proprietăților abandonate de șahul Reza Pahlavi și în ultimele decenii cu activele expropriate de la dizidenții politici și minoritățile religioase, creștini, evrei si zoroastrieni;

2. Astan Quds Razavi: administrează sanctuarul Imamului Reza din orașul sfânt Mashhad și deține aproximativ 43% din terenurile acestui oraș; 3. Bonyad Mostazafan: fundația celor oropsiți, un conglomerat alcătuit din sute de companii în sectorul extractiv, energie, transporturi, imobiliare, telecomunicații, infrastructură rutieră și portuară, irigații, industrie farmaceutică, bănci și servicii financiare.

Deși aceste organizații sunt considerate caritabile, veniturile lor sunt folosite pentru consolidarea puterii regimului islamic prin rețele de loialitate. Rețelele finanțează Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, recompensează generalii loiali și mențin controlul asupra instituțiilor media.

Miliarde de dolari au fost direcționate către programele nucleare și militare, în ciuda sancțiunilor care afectează Iranul. Biroul pentru Controlul Activelor Externe (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a luat măsuri împotriva Cartierului general pentru executarea ordinului imamului cât și a fundației sanctuarului Imamului Reza din Mashhad.

Aceste instituții permit elitei Iranului să susțină un sistem corupt de proprietate asupra a mai mult de jumătate din economia țării. Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, în prezent dispărut, pregătit să preia succesiunea republicii islamice, a gestionat în numele tatălui, activele regimului teocratic.

În noiembrie 2019, Mojtaba Khamenei a fost sancționat de Departamentul Trezoreriei al SUA prin ordinului executiv nr. 13876, pentru acțiunile sale în numele liderul suprem al Iranului. Sancțiunile vizează blocarea oricăror active pe care le deține acesta.

Averea personală a lui Mojtaba este estimată la 3 miliarde de dolari. Portofoliul său imobiliar deține active de peste 100 de milioane de lire sterline în Londra, inclusiv pe „Billionaire’s Row”, vile de lux în Dubai și hoteluri în Frankfurt și Mallorca. Fondurile, provenite în mare parte din vânzările de petrol iranian, sunt rulate prin bănci din Marea Britanie, Elveția, Liechtenstein și Emiratele Arabe Unite.

Mai deține aproximativ 300 de milioane de dolari în aur și diamante, alături de depozite în bănci din Siria, Venezuela și diverse țări africane. Mojtaba a achiziționat suprafețe extinse de teren în apropierea orașului Mashhad, transformându-le în proprietăți personale.

