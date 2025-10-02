Avantajul de a fi patriot în România

Patriotismul a dezvoltat meserii în România: magistrat, militar, ofițer de informații, suveranist deputat sau senator. Poate nu știați, dar veniturile magistraților nu se reflectă doar în salariile colosale și în pensiile nesimțite. Judecătorii și procurorii beneficiază anual de șase călătorii gratuite în țară dus-întors. La transportul pe calea ferată clasa I, auto, naval și aerian.

Pentru cei mai nărăviți, care stau lipiți cu fundul de habitaclul limuzinei de lux o jumătate de viață, patria le decontează 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru șase călătorii în țară dus-întors, în cazul în care se deplasează cu autoturismul.

Să zicem că un magistrat din București se deplasează de șase ori pe an în Țara Oașului sau Țara Maramureșului sau la mănăstirile din Bucovina. Oricum, unii atâta vor deconta la biroul financiar, că patriotismul stimulează decontările din teșchereaua bugetară.

Asta înseamnă 90 de litri la o călătorie dus-întors și 540 de litri pe an, adică în jur de 4.000 de lei la o medie de 7,55 lei litru de combustibil. Înmulțiți mocăciunea de combustibil a unui singur magistrat cu 4.200 de mocăciuni, numărul de magistrați pe care îl are țara în acest moment și o să obțineți 16.000.000 lei.

Bun, scădem 5 milioane de lei și rămân 2 milioane de euro. Pe an. De la buget. Drepturi stipulate prin Legea 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, care nu au caracter salarial și nu se impozitează.

Conform aceleiași legi discriminatorii și nepatriotice, magistrații în activitate sau pensionari, soțul sau soția acestora, precum și copiii aflați în întreținerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistență medicală constând în servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.

La stat și la privat, fără deosebire. Asta înseamnă implanturi dentare și operații estetice la clinici de lux, tratamente spa, crioterapie, masaje ayurvedice, împachetări în ciocolată pentru 4.200 de inși aflați pentru eternitate în solda patriei, la care se adaugă soțul, soția și copiii, adică pe puțin o medie de 12.000 mii de aleși.

Pentru care plătim cu toții din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, pe care îl alimentăm cu drag din CASS, contribuția de asigurări sociale de sănătate, reținută din fiecare salariu. Trageți aer adânc în piept și apoi trageți linie.

În ce pachete de măsuri de austeritate privind reglarea deficitului bugetar va intra eliminarea acestor scurgeri de sevă bugetară? Vom trece de paștele cailor până se vor iniția măcar dezbateri pe tema lor sau, ca să rămânem încrezători în destinul acestei nații, vom aștepta dezbaterile la calendele grecești?