Burse tăiate versus bani pompaţi in mass media la Universitatea ”Dunarea de Jos” Galaţi

Dacă vă mai amintiți, în iunie 2025 studenții au protestat împotriva măsurii de reducere a bugetului alocat burselor studenților, măsură luată de coaliția de guvernare care mai târziu a tăiat și de la persoanele cu dizabilități. Oameni de treabă!
“𝑃𝑜𝑡𝑟𝑖𝑣𝑖𝑡 𝑛𝑜𝑖𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛, 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑟𝑠𝑒 𝑛𝑢 𝑣𝑎 𝑚𝑎𝑖 𝑓𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡̧𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑢𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚 𝑏𝑟𝑢𝑡, 𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑡, 𝑐𝑒𝑒𝑎 𝑐𝑒 𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎̆ 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 – 𝑑𝑒 𝑙𝑎 405 𝑙𝑒𝑖/𝑙𝑢𝑛𝑎̆ 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣 257 𝑙𝑒𝑖/𝑙𝑢𝑛𝑎̆…” (Liga Studenților Galați)
Este evident că pentru această categorie (studenți) fiecare bănuț contează. De la un covrig mâncat între două cursuri până la cărțile care sunt foarte scumpe, totul costă.
Însă în ciuda protestelor, tăierile au rămas în picioare, cum rămâne tot ce afectează practic categoriile defavorizate sau vulnerabile.
Însă, dincolo de ce au hotărât guvernanții, se naște o întrebare: la nivel local, Universitățile cum au gestionat situația? Au încercat să sprijine studenții? Au dat din umeri și au dat vina pe guvern? Nu știm în alte orașe, dar deslușim cum e situația la Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, pentru că am pus întrebări și am primit răspunsuri.
Anul tăierilor de burse, 2025, a însemnat pentru UDJ Galați fonduri de la Guvern de 288 935 992 lei, adică 57 787 198 euro. În același an, UDJ a avut venituri proprii (taxe studenți și altele) de 49 453 353 lei, adică 9 890 670 euro. La taxele studenților nu s-a tăiat nici un leu, la burse da. Până aici e bine.
Veniturile din fonduri europene pentru același an, 2025, a fost de 32 758 919 lei, adică 6 551 783 euro.
𝐌𝐚𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐚̆: 𝐢̂𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥, 𝐢̂𝐧 𝐚𝐧𝐮𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐢̂𝐧 𝐯𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 𝐚𝐮 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝟕𝟒 𝟐𝟐𝟗 𝟔𝟓𝟏 𝐞𝐮𝐫𝐨.
Și acum, dacă ați avut răbdare să citiți până aici, să vedem pe unde s-au dus banii.
În 2023-2024 au fost plătite 9 instituții de presă cu suma de 742 437 lei, adică 148 487 euro.
𝐈̂𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐚𝐧𝐮𝐥 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐞 𝐞𝐫𝐚𝐮 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐚𝐩𝐞 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐬𝐞 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐦𝐚̆𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐚 𝐚𝐥𝐨𝐜𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐬̦𝐢 𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 (𝟏𝟐 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭̦𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚̆) 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝟒𝟓𝟑 𝟏𝟓𝟑 𝐥𝐞𝐢, 𝐚𝐝𝐢𝐜𝐚̆ 𝟗𝟎 𝟔𝟑𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨.
Aproape o sută de mii de euro, adică, o sumă care pentru majoritatea dintre noi înseamnă o avere. Scopul? Conform răspunsului UDJ Galați: servicii de promovare a ofertei educaționale plătite în presă.
Deci, pentru presă Universitatea a băgat mâna în buzunar și a scos 90 de mii de euro, dar la burse nu au fost bani?
Sunt contractele de presă obligatorii a fi încheiate? Cine obligă conducerea Universității să dea zeci de mii de euro în mass media, pentru ”promovare ofertă educațională” în timp ce bursele studenților se reduc la jumătate?
𝐂𝐞𝐚 𝐦𝐚𝐢 𝐛𝐮𝐧𝐚̆ 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐛𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐮𝐬̦𝐢 𝐚𝐥𝐭𝐚: 𝐝𝐚𝐜𝐚̆ 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚𝐮 (𝐬̦𝐢 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚𝐮, 𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐫 𝐝𝐢𝐧 𝐫𝐚̆𝐬𝐩𝐮𝐧𝐬𝐮𝐥 𝐔𝐃𝐉), 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐬𝐚̆ 𝐫𝐞𝐧𝐮𝐧𝐭̦𝐞 𝐥𝐚 𝐚 𝐩𝐥𝐚̆𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐬̦𝐢 𝐬𝐚̆ 𝐝𝐞𝐚 𝐚𝐜𝐞𝐢 𝐛𝐚𝐧𝐢 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐥𝐨𝐫? 𝐃𝐚, 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚̆ 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐧𝐮 𝐞𝐫𝐚𝐮 𝐢̂𝐦𝐩𝐢𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭̦𝐢 𝐝𝐞 𝐧𝐢𝐦𝐢𝐜. 𝐃𝐚𝐫 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐬𝐚̆ 𝐚𝐫𝐮𝐧𝐜𝐞 𝐢̂𝐧 𝐦𝐚𝐬𝐬 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐮 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐚𝐩𝐞 𝟏𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨, 𝐢̂𝐧 𝐭𝐢𝐦𝐩 𝐜𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐢 𝐩𝐥𝐚̂𝐧𝐠𝐞𝐚𝐮 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚̆𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐳𝐚 𝐛𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐭𝐚̆𝐢𝐚𝐭𝐞. 𝐀 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐨 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐚̆ 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐞𝐳𝐞 𝐛𝐚𝐧𝐢𝐢 𝐬̦𝐢 𝐚 𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐢̂𝐧 𝐝𝐞𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐥𝐨𝐫.
Tot pe direcția de cheltuieli ni se transmite că UDJ Galați are 1 386 angajați cărora le-a plătit în 2025 salarii nete ( fără sporuri sau alte beneficii) în cuantum de 10 429 614 lei, adică 2 085 922 euro.
Iar acum să facem calculele finale:
În UDJ au intrat în 2025 – 74 229 651 euro. Salariile au însemnat 2 085 922 euro. Presa a fost plătită, conform contractelor, cu 90 630 euro. Restul, de 72 053 099 euro fac obiectul episodului următor.
Căci vorbim, la Universitatea ”Dunărea de Jos” de sume colosale, iar cine le controlează pare că l-a apucat pe Dumnezeu de un picior. Poate așa s-ar explica și lupta crâncenă pentru a conduce instituția cu un buget de zeci de milioane de euro.
PS- sigur că nu veți găsi prin presă acest gen de informații, contractele sunt strict pentru oferta educațională. Got the point?
18 - ianuarie - 2026