Burse tăiate versus bani pompaţi in mass media la Universitatea ”Dunarea de Jos” Galaţi

Dacă vă mai amintiți, în iunie 2025 studenții au protestat împotriva măsurii de reducere a bugetului alocat burselor studenților, măsură luată de coaliția de guvernare care mai târziu a tăiat și de la persoanele cu dizabilități. Oameni de treabă!

Este evident că pentru această categorie ( studenți ) fiecare bănuț contează. De la un covrig mâncat între două cursuri până la cărțile care sunt foarte scumpe, totul costă.

Însă în ciuda protestelor, tăierile au rămas în picioare, cum rămâne tot ce afectează practic categoriile defavorizate sau vulnerabile.

Însă, dincolo de ce au hotărât guvernanții, se naște o întrebare: la nivel local, Universitățile cum au gestionat situația? Au încercat să sprijine studenții? Au dat din umeri și au dat vina pe guvern? Nu știm în alte orașe, dar deslușim cum e situația la Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, pentru că am pus întrebări și am primit răspunsuri.

Anul tăierilor de burse, 2025, a însemnat pentru UDJ Galați fonduri de la Guvern de 288 935 992 lei, adică 57 787 198 euro. În același an, UDJ a avut venituri proprii (taxe studenți și altele) de 49 453 353 lei, adică 9 890 670 euro. La taxele studenților nu s-a tăiat nici un leu, la burse da. Până aici e bine.

Veniturile din fonduri europene pentru același an, 2025, a fost de 32 758 919 lei, adică 6 551 783 euro.

𝐌𝐚𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐚̆: 𝐢̂𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥, 𝐢̂𝐧 𝐚𝐧𝐮𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐢̂𝐧 𝐯𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 𝐚𝐮 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝟕𝟒 𝟐𝟐𝟗 𝟔𝟓𝟏 𝐞𝐮𝐫𝐨.

Și acum, dacă ați avut răbdare să citiți până aici, să vedem pe unde s-au dus banii.

În 2023-2024 au fost plătite 9 instituții de presă cu suma de 742 437 lei, adică 148 487 euro.

𝐈̂𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐚𝐧𝐮𝐥 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐞 𝐞𝐫𝐚𝐮 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐚𝐩𝐞 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐬𝐞 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐦𝐚̆𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐚 𝐚𝐥𝐨𝐜𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐬̦𝐢 𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 (𝟏𝟐 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭̦𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚̆) 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝟒𝟓𝟑 𝟏𝟓𝟑 𝐥𝐞𝐢, 𝐚𝐝𝐢𝐜𝐚̆ 𝟗𝟎 𝟔𝟑𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨.

Aproape o sută de mii de euro, adică, o sumă care pentru majoritatea dintre noi înseamnă o avere. Scopul? Conform răspunsului UDJ Galați: servicii de promovare a ofertei educaționale plătite în presă.

Deci, pentru presă Universitatea a băgat mâna în buzunar și a scos 90 de mii de euro, dar la burse nu au fost bani?

Sunt contractele de presă obligatorii a fi încheiate? Cine obligă conducerea Universității să dea zeci de mii de euro în mass media, pentru ”promovare ofertă educațională” în timp ce bursele studenților se reduc la jumătate?