Cronicarul puterii: omul strivit de istoria pe care a scris-o

Singurul om politic din istoria modernă care a deținut funcții sub 6 regimuri total opuse a sfârșit anihilat de ultimul sistem pe care a crezut că îl poate manipula. Între anul 1914 și anul 1947, Constantin Argetoianu a fost ministru, prim-ministru sau consilier de taină pentru absolut toate formele de guvernământ pe care le-a experimentat statul român. A depus jurăminte în fața regelui Carol I și a regelui Ferdinand, a orchestrat dictatura lui Carol al II-lea, a colaborat cu regimul mareșalului Ion Antonescu și a încercat o alianță cu liderii comuniști. Supraviețuirea sa la vârful statului nu s-a bazat pe vreo loialitate doctrinară, ci pe un cinism intelectual, tratând politica drept un simplu mecanism matematic de preluare a puterii.

Abilitatea sa de a naviga nevătămat printre tabere inamice a fost permanent dublată de o capacitate analitică terifiantă. După fiecare ședință tensionată de guvern sau cină diplomatică, se retrăgea în biroul său pentru a consemna totul. Timp de zeci de ani, el a documentat cu o răceală clinică și o ironie tăioasă fiecare trădare, fiecare act de corupție și fiecare slăbiciune umană ascunsă a celor alături de care guverna. Cele 10 volume masive de memorii pe care le-a lăsat în urmă nu reprezintă o simplă cronică politică, ci cel mai precis dosar informativ scris vreodată despre elita românească, o radiografie executată din interiorul celui mai ascuns nucleu de putere. Niciun secret de stat nu a scăpat peniței sale.

Traseul său a atins apogeul volatilității în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, când arhitectura statului se prăbușea sub presiuni uriașe. Deși ocupase funcția de prim-ministru în anul 1939 susținând autoritarismul regal, trecerea la regimul antonescian în anul 1940 nu l-a transformat într-o victimă. S-a repliat cu agilitate, oferind consultanță noilor lideri și menținându-și influența prin capacitatea de a decripta rapoarte economice complexe. Pentru acest tehnocrat, ideologiile erau doar instrumente temporare folosite pentru a controla masele, iar singura constantă reală a istoriei rămânea instinctul primar de conservare. Nu credea în martiriul politic steril, considerând constant că un adevărat om de stat trebuie să supraviețuiască cu orice preț.

Eroarea fatală de calcul s-a produs abia la finalul anului 1946. Aflat într-un exil sigur în Elveția, a privit cum trupele sovietice preluau controlul absolut asupra României. În loc să aleagă o viață liniștită în Occident, așa cum făcuseră alți demnitari lucizi, a decis să se întoarcă la București. Convins că abilitățile sale de negociator erau indispensabile chiar și pentru noul guvern pro-comunist instalat la ordin, a fondat o grupare politică, sperând să obțină un rol de mediator. A ignorat detaliul fundamental că noul regim impus pe șenilele tancurilor nu opera conform vechilor reguli diplomatice. Logica represivă sovietică nu avea nicio nevoie de consilieri rafinați recrutați din vechea burghezie, ci viza direct exterminarea lor fizică, rapidă și definitivă.

Iluzia sa de intangibilitate s-a pulverizat definitiv în noaptea de 5 spre 6 mai 1950, o acțiune represivă majoră care a intrat în istorie drept „Noaptea Demnitarilor”. La vârsta de 79 de ani, politicianul care dărâmase guverne timp de 5 decenii a fost ridicat direct din pat de ofițerii înarmați ai Securității. Nu a primit nicio șansă teoretică de a-și folosi elocința în fața unui complet de judecată. Aparatul totalitar l-a aruncat direct în celulele înghețate ale închisorii de la Sighet, fix alături de toți foștii săi colegi de cabinet și marii rivali politici din perioada interbelică. Cinismul care îl salvase de atâtea ori a devenit total inutil în fața unui sistem mecanic care decisese deja, cu o răceală birocratică, anihilarea fizică a întregii clase conducătoare.