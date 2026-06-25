Cui trebuie să mulţumească SRI că spionul KGB Alexandru Bălan a fost deconspirat la timp

Serviciului de Informații de Securitate – Bezpečnostní Informační Služba – din Cehia trebuie să-i mulțumească, și personal, directorului Michal Kudelka. Că dacă nu lichidau cehii rețeaua KGB-ului belarus de pe teritoriul Ungariei și României, care a lucrat pentru FSB, Kremlinul ar fi ciuruit complet SRI.

Totul a plecat de la expulzarea din Cehia, la începutul lui 2025, a corespondentului de presă Natalia Sudlenkova din Belarus, acuzată că furnizează informații FSB.

Percheziția informatică a supoturilor electronice ale lui Sudlenkova a dus la descoperirea legăturilor și întâlnirilor conspirative dintre Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului SIS – Serviciul de Informații și Securitate al Moldovei, cu agenții KBG-ului de la Minsk, Mikalai Aliaksandrovich Dukshta, Vladimir Valerievich Yarmak, Stanislav Bartashevich și Vladimir Vorozhbitov, desfășurate la Budapesta.

Câtă vreme a deținut funcția de director adjunct al SIS, Bălan a desfășurat misiuni comune și schimburi de informații cu SRI și SIE, pe relația România și Moldova. A avut acces la date despre operațiuni de contraspionaj împotriva agenților FSB din România, Moldova și Ucraina.

A identificat și fișat 7 contraspioni SRI pe deplin conspirați și a transmis KBG-ului de la Minsk fotografiile lor. A înregistrat identitățile unor ofițeri activi ai SRI, relațiile de cooperare cu servicii din alte state și modalitățile de organizare a acestora pe un fișier (34-I-043-G-15.pdf) clasificat STRICT SECRET.

A compromis iremediabil relația SIE cu SIS – Moldova transmițând KGB informații despre activitatea contraspionajului SIE împotriva unor agenți ruși sau moldoveni care lucrau pentru FSB pe teritoriul României, din clasa secret de stat, nivel STRICT SECRET.

În decembrie 2024, SRI a pierdut lamentabil examenul de monitorizare a activităților spionajului FSB pe teritoriul României. În septembrie 2025 a urmat hecatomba Bălan, cu cea mai gravă scurgere de informații capturate de inamic. Complet deprofesionalizat, SRI-ului îi mai trebuie doar un brânci pentru a ieși distrus din istorie.

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