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logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1064 - 28.06.2026

Veștea s-a veștejit înainte de a îmboboci

Dacă n-ar fi proști pe lume, deștepții din Deal ar muri de foame. Veștea bubuie de deșteptăciune. I-a zis inteligentul Nicușor pe 10 iunie, miercurea trecută, când cocleau la Cotroceni varianta B, în timp ce Tomac își rupea pingelele pe la partide și recruta miniștri: Adi, mucles.
Fatala a avut loc pe 13 iunie, când, după discuții lungi privind jalea țării, când președintele cel genial i-a cerut din nou discreție extremă. Secretul a fost atât de bine păstrat, încât a fost dat în gât cu lux de amănunte pe Euronews România, duminică 14 iunie, la 18.00.
A doua mostră de deșteptăciune incandescentă s-a consumat azi. În loc să descindă la UDMR pentru negocieri, Veștea s-a dus la brațetă la POT, cu borfașul Neacșu de la Pesedeu, banda aia de boschetari care s-a dat jos de la guvernare cu tot cu Bolojan.
POT a zis, cum să nu?, pot orice, dacă îmi dați și mie un portofeliu, doo portofolii. Când a auzit de POT, UDMR l-a salutat respectuos, Jó-nu-pot, și i-a trântit ușa în nas lui Veștea și acum, deșteptul Tâmpei merge cu mâna goală la geniile de la Cotroceni, fluierând a pagubă că a rezolvat decât sufletu’ cu guvernarea.
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Botticelli, Venus și Marte cu satiri zglobii, detaliu, National Gallery, Londra
Cornel Ivanciuc 25 - iunie - 2026

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