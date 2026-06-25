Veștea s-a veștejit înainte de a îmboboci

Dacă n-ar fi proști pe lume, deștepții din Deal ar muri de foame. Veștea bubuie de deșteptăciune. I-a zis inteligentul Nicușor pe 10 iunie, miercurea trecută, când cocleau la Cotroceni varianta B, în timp ce Tomac își rupea pingelele pe la partide și recruta miniștri: Adi, mucles.

Fatala a avut loc pe 13 iunie, când, după discuții lungi privind jalea țării, când președintele cel genial i-a cerut din nou discreție extremă. Secretul a fost atât de bine păstrat, încât a fost dat în gât cu lux de amănunte pe Euronews România, duminică 14 iunie, la 18.00.

A doua mostră de deșteptăciune incandescentă s-a consumat azi. În loc să descindă la UDMR pentru negocieri, Veștea s-a dus la brațetă la POT, cu borfașul Neacșu de la Pesedeu, banda aia de boschetari care s-a dat jos de la guvernare cu tot cu Bolojan.

POT a zis, cum să nu?, pot orice, dacă îmi dați și mie un portofeliu, doo portofolii. Când a auzit de POT, UDMR l-a salutat respectuos, Jó-nu-pot, și i-a trântit ușa în nas lui Veștea și acum, deșteptul Tâmpei merge cu mâna goală la geniile de la Cotroceni, fluierând a pagubă că a rezolvat decât sufletu’ cu guvernarea.

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