102 ani de la nașterea istoricului Paul Păltănea

Pe 25 iunie 2026 se împlinesc 102 de ani de la nașterea istoricului și cercetătorului Paul Păltănea, una dintre cele mai importante personalități ale istoriografiei gălățene.

Paul Păltănea s-a născut la București, la 25 iunie 1924, însă copilăria și adolescența și le-a petrecut la Galați, unde familia sa s-a stabilit. A urmat cursurile școlii primare și apoi pe cele ale Colegiului „Vasile Alecsandri”, una dintre instituțiile de prestigiu ale orașului.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial a fost admis la Facultatea de Litere, Istorie și Filosofie a Universității din București, unde i-a avut profesori pe reputații istorici Gheorghe Brătianu și Constantin C. Giurescu.

Activitatea sa din perioada studenției și participarea la diverse manifestări și acțiuni civice l-au adus în atenția autorităților comuniste. În 1948 a fost arestat și încarcerat la Penitenciarul Galați, fiind ulterior trimis la lagărul de muncă de la Capul Midia. După patru ani de detenție, a fost eliberat la sfârșitul anului 1952.

În 1959 a fost arestat din nou și condamnat la 18 ani de muncă silnică. A trecut prin Penitenciarul Galați și închisoarea Aiud, fiind eliberat în urma grațierii generale din 1964.

După eliberare, și-a reluat activitatea profesională la Muzeul de Istorie din Galați și s-a dedicat cercetării documentelor din arhivele locale. Munca sa a contribuit decisiv la valorificarea istoriei orașului și a regiunii.

Cea mai importantă lucrare a sa, „Istoria orașului Galați de la origini până la 1918”, a fost publicată în 1994 și este considerată una dintre cele mai valoroase monografii urbane din România. Volumul a fost distins cu premiul „A.D. Xenopol” al Academiei Române.

Deși își susținuse teza de doctorat cu două decenii înainte, titlul de doctor în istorie i-a fost recunoscut oficial abia în 1993. În ultimii ani ai vieții a fost președintele filialei Galați a Asociației Foștilor Deținuți Politici și a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Galați.