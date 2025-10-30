De ce are nevoie PSD pentru a fi reanimat

Social-democrații nu trebuie să fie validați de fițoșii care fac politică pe trotinetă, crede Grindeanu despre USR. Ăia n-au făcut niciodată nimic pentru România.

Spre deosebire de USR, PSD a furat, dar a și făcut, cred cei de pe fundul bazinului electoral al social-democrației, înainte de a-și da duhul.

Iată o listă de fruntași PSD care au făcut pușcărie pentru binele țării, dar au furat, au traficat influență și au luat mită, de drag de România: Mircia Gutău, Vasile Duță, Ionel Manțog, Adrian Năstase, Nicolae Mischie, Cătălin Voicu, Antonie Solomon,

Constantin Niculescu, Miron Mitrea, Adrian Severin, Liviu Dragnea, Nicușor Constantinescu, Radu Mazăre, Marius Isăilă, Dinel Staicu, Dan Șova, Constantin Niță,

Sorin Oprescu, Cristian Rizea, Neculai Onțanu, Ionel Arsene, Cătălin Cherecheș, Dumitru Buzatu, și cu puțină determinare, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, pentru foloasele necuvenite încasate la casieria cazinourilor din Monte Carlo și Nisa, decartate de Nordis, în contul protecției acordate de partid acestui cartel de escroci.

Dacă vrea să facă într-adevăr ceva pentru România, Grindeanu ar trebui să stea lipit de asfalt și trotinetiștii să treacă în șir indian peste gâții lui. Dacă vreunul se va picura din greșeală peste ochii patriotului, de vină va fi ca de obicei, opoziția.