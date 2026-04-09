Hidroelectrica a decis să vireze integral acționarilor, adică statului și Fondului Proprietatea integral profitul de anul trecut, de 673 milioane euro, în loc să îl folosească pentru investiții, pentru dezvoltare.
În ianuarie Hidroelectrica a hotărât să se asocieze în proporție de 50% – 50% cu concernul francez EDF pentru realizarea hidrocentralei de la Tarnița-Lăpuștești, care ar costa 1 miliard de euro și i-am fi cooptat pe francezi pentru că nu am fi avut bani să facem singuri lucrarea. Subiectul a fost discutat în cursul vizitei la Paris a președintelui Nicușor Dan, la întâlnirea cu președintele Franței, Emanuel Macron.
Cum adică, în ianuarie Hidroelectrica nu avea 500 milioane euro și a fost nevoită să îi bage pe francezi în afacere, dar în martie s-a trezit cu purcoiul de 673 milioane euro profit din anul precedent și a decis să îi vireze acționarilor?
Hidroelectrica nu putea oare să dea 173 milioane euro acționarilor și restul de 500 milioane euro să îi investească la Tarnița-Lăpuștești, ca să nu mai băgăm multinaționala franceză în afacerea noastră, să rămână 100% românească?
Tarnița-Lăpuștesti este o hidrocentrală cu pompaj invers și din acest motiv funcționează ca o baterie. Poate stoca energia când e consum redus, noaptea și la sfârșit de săptămână și o poate reintroduce în sistem când este consum mare, dimineața, seara. Tarnița va echilibra sistemul energetic național și din acest motiv e strategică.
La ore de vârf importăm energie si cu cel mai mare preț din Europa, in schimb exportăm ieftin ziua. Profitul afacerii Tarnița, care poate stoca energia, ar consta in diferența prețului la energie între intervalele cu consum minim și cele cu consum maxim.
Tarnița-Lăpustesti ar avea o capacitate de 1.000 MW, adică circa 10% din energia țării.
De ce să împărțim cu francezii o afacere sigură, cu profit garantat?
De să implicăm o entitate străină într-un obiectiv național strategic?
P.S. Proiectul Tarnița-Lăpustești a fost inițiat în anul 1988. E din ciclul “Nu puteți nici să zugrăviți ce a construit tata” (Nicu Ceaușescu, foto).
10 - aprilie - 2026