În ianuarie Hidroelectrica a hotărât să se asocieze în proporție de 50% – 50% cu concernul francez EDF pentru realizarea hidrocentralei de la Tarnița-Lăpuștești, care ar costa 1 miliard de euro și i-am fi cooptat pe francezi pentru că nu am fi avut bani să facem singuri lucrarea. Subiectul a fost discutat în cursul vizitei la Paris a președintelui Nicușor Dan, la întâlnirea cu președintele Franței, Emanuel Macron.