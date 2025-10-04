Explicaţiile lui Nicușor Dan privind anularea alegerilor sunt răsturnate de comunicatul STS

Președintele s-a străduit din răsputeri să transforme raportul Parchetului privind amestecul Rusiei în alegerile anulate din 2024 într-un răspuns cu greutate juridică. În fața liderilor UE reuniți la Copenhaga, la Summitul Comunității Politice Europene. Și în fața opiniei publice din țară.

Am citit integral raportul, care este o compilație de fapte disparate petrecute în locuri și momente diferite, fără să motiveze anularea alegerilor. Că infrastructura din România a făcut din 2022 obiectul constant al unor ample atacuri cibernetice este cert. Dar că atacurile au fost coordonate de actori din Federația Rusă a devenit parțial o certiturine în țări din Ocident, nu și în România.

Dovezile prezentate de Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC), legate de alerte și avertizări privind atacurile înregistrate asupra infrastructurii critice a țării în spațiul virtual, nu demonstrează că pot fi atribuite Rusiei și niciunui alt actor statal.

În momentul alegerilor prezidențiale din anul 2024, DNSC a reclamat peste 85.000 de atacuri cibernetice lansate asupra infrastructurii electorale prin intermediul unor sisteme informatice localizate în peste 33 de țări. Așa scrie în raportul Parchetului:

“Multiple seturi de credențiale utilizate de către angajați ai Autorității Electorale Permanente și ai Biroului Electoral Central au fost compromise și publicate în cadrul unor canale de Telegram și forumuri de criminalitate cibernetică de sorginte rusă. De asemenea, atacul cibernetic a vizat infrastructura IT&C a Autorității Electorale Permanente”.

Serviciul de Telecomuncații Speciale (STS) răstoarnă toată șandramaua încropită de Parchet. La data de 28 noiembrie 2024, STS a dat un comunicat legat de posibile atacuri în spațiul cibernetic, în legătură cu procesele electorale:

“Nu au fost identificate vulnerabilități în ceea ce privește furnizarea, în condiții de securitate, a serviciilor de comunicații și tehnologia informației puse la dispoziția AEP, organizatorul alegerilor.

În perioada premergătoare alegerilor și pe timpul desfășurării acestora, atacurile cibernetice au înregistrat o creștere numerică și a complexității. Cele mai frecvente tipuri de atacuri sunt cele volumetrice (DDoS) care au scopul de a indisponibiliza infrastructura sau serviciile expuse în internet.

https://prezenta.roaep.ro Atacurile cibernetice detectate asupra site-uluiau fost blocate la nivelul echipamentelor de securitate.

La nivelul instituției noastre nu există suspiciuni sau indicii referitoare la atacuri cibernetice care să fi avut ca efect modificarea sau alterarea datelor din infrastructura IT&C suport pentru alegerile din 24 noiembrie 2024, nefiind influențată corectitudinea procesului electoral.

prezenta.roaep.ro Nu au fost identificate disfuncționalități în funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), a Sistemului informatic de centralizare a proceselor-verbale (SICPV) și a site-ului, acestea având o disponibilitate de 100%.”

Președintele Nicușor Dan este victima unei concertate dezinformări întreținute de actori ai statului profund, cu privire la ascunderea adevărului legat de anularea alegerilor. El este pus pentru a treia oară în situația ingrată de a livra public date false, cu privire la motivația anulării alegerilor.