Gata, Nicușor Dan a găsit soluţia reformării SRI

Ca om care cumpăneşte foarte bine problemele şi le procesează cu extrem de multă atenţie, așa cum l-a caracterizat Ludovic Orban, președintele Nicușor Dan a anunțat că intenționează să implice SRI în lupta anticorupție.

Dacă soluția va fi implementată pe repede înainte, până în noiembrie, în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării, așa cum vrea președintele, asta va fi toată reforma SRI, reclamată de partea informată și extrem de greu de păcălit a societății. Implicarea SRI în combaterea corupției trebuie făcută cu toate precauțiile, a mai apucat să îngăimeze Nicușor Dan în goana calului, înainte de a dispărea de pe radare.

Să clarificăm mesajul: precauțiile se numesc protocoale. Noi am mai trecut prin coșmarul reformei SRI, pe vremea lui Traian Băsescu și a lui Klaus Iohannis. Dacă problema corupției va fi asimilată ca vulnerabilitate în Strategie Națională de Apărare a Țării, așa cum a mai fost asimilată, Nicușor Dan nu trebuie decât să scoată din lada de zestre a Departamentului Securității Naționale,

https://www.sri.ro/…/protocol…/Protocol_declasificat.pdf protocolul de cooperare între Parchetul de pe lângă ÎCCJ și SRI, pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securității naționale. Protocol semnat în aprilie 2009 de Laura Codruța Kovesi, la acea dată procurorul general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ și George Maior, directorul SRI:

Restul, e floare la ureche: 1. nu mai trebuie să epurezi aparatul SRI, deoarece agenții de informații nu vor mai prididi să urmărească întreaga societate, suspectă de rele intenții rezonabile de a comite acte de corupție;

2. Laura Codruța Kovesi, care tocmai își termină mandatul de procuror general al Parchetului European va putea fi numită director general al SRI, pentru a simplifica lucrurile; 3. Nicușor Dan va risipi orice umbră de îndoială că nu este omul sistemului, recte creația SRI, îndeplinindu-și cu abnegație sarcinile care îi revin pe linie de serviciu.