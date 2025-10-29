Grindeanu i-a dat o probă de foc lui Nicușor Dan: s-o elimine pe Oana Gheorghiu

Sorin Grindeanu l-a somat pe Ilie Bolojan să retragă propunerea de nominalizare a antreprenorului social Oana Gheorghiu ca vicepremier, înaintată spre aprobare președintelui, pentru că opiniile ei despre Trump ar sabota relația cu America.

Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect, a bătut cu pumnul în masă jumătatea de caracter care conduce PSD. Oana Gheorghiu a făcut cât n-au reușit să facă în 35 de ani, toate partidele la un loc, cu toate sutele de milioane de euro de la buget, deversate pe apa sâmbetei. Spitalul “Dăruiește viață” este cel mai frumos cadou făcut copiilor bolnavi de cancer și cea mai usturătoare palmă dată puterii.

Niciodată un odios precum Grindeanu nu o va putea ierta pe Oana Gheorghiu pentru palma morală pe care a primit-o. Să construiești de la zero un spital de 30 de milioane de euro, fără nici un sfanț de la buget, este o infracțiune pentru care sceleratul care a adoptat ordonanța 13 și a primit foloase necuvenite de la Nordis, este în stare să facă apoplexie.

Înțeleg că Nicușor Dan, care tocmai și-a arătat disponibilitatea de a-l numi pe Grindeanu premier în locul lui Bolojan, are de trecut un examen eliminatoriu. Numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier trebuie aprobată de PSD, a tunat Grindeanu. Or, PSD este Grindeanu, iar în logica președintelui stabilitate înseamnă PSD. Adică în traducere, scutul și pavăza lui Nicușor Dan, ca să nu fie suspendat de AUR cu voturile PSD, este Sorin Grindeanu.