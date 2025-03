JD Vance si Peter Thiel le-au umplut conturile fraţilor Tate cu peste 9 milioane de dolari

În anul 2022, frații Tate primeau interdicții și erau scoși de pe platformele YouTube, TikTok și Facebook, după ce anterior fuseseră interziși si pe Twitter. Se întâmpla asta după ce aveau dosare penale pentru agresiune, viol, trafic de persoane și alte infracțiuni, în UK și US, dar mai ales pentru mesajele pline de ură pe care aceștia le promovau constant.

Și ca să închei, Alina Hanna, avocatul personal al lui Donald Trump si acum consilier la Casa Alba, apare intr-un episod al fraților Tate, în care îi laudă pe cei doi și îi numește victime, iar Richard Grenell are postări pe X în care îi susține.

Și totuși, chiar dacă Emil Hurezeanu dar și Financial Times au detaliat presiunea venită de la Casa Alba pentru frații Tate, vine Marcel Ciolacu si spune ca acestea nu sunt reale și ii amenință și pe cei din Guvern care au luat poziție la postările lui Elon Musk. Habar nu are Ciolacu in ce relație se afla cu administrația americană! Sau poate ca stie, dar se face ca nu vede!

Asa ca cine vrea sa ma convingă de faptul ca deciziile luate zilele astea de justiția din România, asupra lor, sunt doar coincidente, sa se uite mai întâi pe relația foarte apropiată a acestora cu Familia Trump!