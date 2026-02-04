Mașina adevărului de la Cotroceni și-a angajat mecanicul șef

Noul secretar al CSAT, generalul Sorin Cîrstea, va schimba paradigma securității naționale, punând accent pe utilizarea comunicării ca armă strategică. Omul este specialist în operațiuni psihologice, având o experiență vastă în combaterea războiului hibrid.

Asta – scrie în mapa profesională – înseamnă că va aduce expertiză în detectarea și contracararea campaniilor de influență străină și va coordona strategii mai eficiente de protejare a spațiului informațional românesc împotriva știrilor false și a propagandei.

Și mai ce va însemna asta? Țineti minte că Nicușor Dan a zis că intenționează să înființeze la Cotroceni un departament special care să se ocupe de combaterea dezinformării și de fake-news-uri, coordonat de la nivelul CSAT, pentru a le putea bloca rapid și eficient.

Ei, bine, Cîrstea este omul care va conduce mașina adevărului, în cooperare strânsă cu generalul de brigadă Anton Rog, directorul Centrului Național Cyberint din cadrul SRI, scula care combate deja dezinformarea și se laudă cum o să blocheze el site-urile care difuzează fake-news-uri.

Problema e că în războiul hibrid nu emițătorul este ținta, ci amplificatorul și difuzorul. Emițătorul, adică Alioșa sau Ivan, sunt cvasi-imposibil de prins. Așa că nu rămâne decât ca organele adevărului să caute uneltele lui, cele care îi amplifică mesajele în media, de exemplu Kuzmin Gușev și pe cei care le difuzează mesajele gata amplificate, de exemplu Hanka Aleksandrovna.

Hai, gata, că v-am zis destul, dar nu înainte de a încheia cu vădită îngrijorare că joaca asta de a-i căuta pe cei care inventează bancuri politice și nu de a-i prinde, ci de a-i pedepsi pe cei care spun și răspândesc bancurile, a fost preluată de la KBG și amplificată de Direcția I a fostei Securității, cea care făcea poliție politică.

Direcția I a fost rebotezată Divizia Apărarea Constituției a SRI și tinde să redevină ce a fost cândva, ba chiar mai mult decât atât, sub conducerea din ce în ce mai înțeleaptă a președintelui României, care va intra inevitabil în coliziune directă cu planeta civilă, precum asteroizii săriți de pe fix.

––-