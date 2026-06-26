Dronele Ucrainei bombardează la 1500 de kilometri în interiorul Rusiei

Dacă vă amintiți, acum o săptămână, Zelenski a declarat că în zonele de frontieră din Belarus operează repetoare, prin care rușii își ghidează dronele Șahed către Ucraina. Atunci el i-a cerut lui Lukașenka să le oprească, avertizând că, în caz contrar, echipamentele vor fi închise „cu forța” de către armata ucraineană. Ei, iată că Belarus, la cererea Ucrainei, a dezactivat repetoarele respective. Zelenski a confirmat aceste informații alaltăseară, într-un comentariu pentru presa ucraineană.

Ieri, Zelenski a mai anunțat că a aprobat o operațiune de 40 de zile a SBU pentru a determina rusia să pună capăt războiului. O fi o premieră în care prohodul se oficiază cu 40 de zile înainte… asemeni parastasului la 40 de zile de după… nu știu. Dar sancțiunile pe termen lung instituite de Ucraina împotriva mașinăriei de război a lui putin, sunt în deplină implementare.

Dronele FAU au lovit două rafinării de petrol din Ufa, capitala Bașkortostanului – la peste 1.500 km de granița cu Ucraina. Este vorba despre rafinăriile Bașneft-Ufaneftehim și Bașneft-UNPZ, deasupra cărora au fost reperați nori negri de fum. Cel mai probabil, ele au fost lovite cu drone ucrainene de tip Liutîi.

De asemenea, au continuat atacurile punctuale asupra obiectivelor militare din Crimeea, iar drapelul ucrainean a fost arborat deasupra istmului Kinburn: trupele rusești s-au retras de pe pozițiile lor în urma atacurilor ucrainene. De altfel, și în noaptea asta explozii s-au auzit în apropierea punctului de trecere a feribotului Kerci. Ulterior, un miros de ars a fost resimțit în aer.

Tot în noaptea asta, dronele ucrainene au atacat mai multe regiuni ale rusiei. Potrivit lui Sobianin, atacurile asupra Moscovei au început la ora 2:30. Au fost impuse restricții pe aeroporturile Domodedovo, Vnukovo și Șeremetievo. După vreo trei ore, primarul Moscovei a raportat că 36 de drone ar fi fost doborâte, iar „serviciile de urgență lucrează la locul unde au căzut resturile.”

Totodată, a fost atacată uzina chimică Azot din Novomoskovsk, regiunea Tula. Explozii și survoluri cu drone s-au auzit în oraș timp de câteva ore. Localnicii au relatat despre un miros ciudat de amoniac în aer și pene de curent.

Conform datelor NASA, în regiunea Tula, în flăcări este și centrala electrică din Novomoskovsk (GRES). Guvernatorul regiunii Tula a confirmat pagube „la o instalație industrială din Novomoskovsk”, declarând că regiunea a fost supusă unui „atac masiv al dronelor ucrainene”. De asemenea, s-a raportat că o femeie a fost rănită și o clădire rezidențială a fost avariată în districtul Șcekino.

Evident, și în noaptea asta, rușii au bătut pe unde au putut în orașele ucrainene: Kyiv, Poltava, Odesa… Dar asta nu-i va opri pe apărătorii ucraineni – este deja cât se poate de clar acest lucru… #SlavaUkraini #HeroyamSlava