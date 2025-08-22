Membrii CCR nu cunosc legea pentru alegerea președintelui României

Membrii CCR au încălcat flagrant legea pentru alegerea președintelui României

Marți, 12 august, la dezbaterea despre reformarea justiție, inserată în cadrul Festivalulului de Film și Istorii Râșnov, Iuliana Scântei, membru CCR, a pierdut definitiv lupta cu alegătorii. Cu cei 9 milioane de electori cărora CCR le-a anulat voturile.

Propaganda și dezinformarea nu sunt în zona de expertiză a CCR, a specificat Scântei, încercând să răspundă la întrebarea de ce au fost anulate alegerile din 2024. Procesul electoral trebuia oprit, a continuat ea, pentru că a fost viciat în formele arătate de CSAT.

Care prin desecretizarea așa-ziselor probe ale serviciilor de informații a oferit dovada fraudării alegerilor. CCR a sancționat, spune Scântei, un competitor care nu a respectat niște acte normative obligatorii.

Scântei se trădează că nu cunoaște Legea nr. 370/2004 republicată pentru alegerea Președintelui României. Care în art. 52 stipulează că CCR “anulează alegerile în cazul în care votarea și stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaților care pot participa la al doilea tur de scrutin.

În această situație Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor”. CCR avea obligația prin lege să dispună repetarea, nu anularea turului 1 al alegerilor. Frauda a avut ca rezultat avantajarea candidatului CG și modificarea ordinii candidaților, care l-au adus pe CG în poziția de câștigător al turului 1.

juridice.ro: Cum spunea Iuliana Scântei, CCR nu are competențe să investigheze natura fraudei, ci doar să dispună repetarea turului 1, conform legii 370. Marian Enache, președintele CCR la acea dată, dă dovadă de aceeași necunoaștere a Legii 370 în interviul acordat pe 19 februarie 2025 în

https://www.ccr.ro/interviul-presedintelui-curtii…/ “Neregulile determinante pentru anularea procesului electoral pentru alegerea Președintelui României au vizat egalitatea de șanse a candidaților, finanțarea campaniei electorale și influențarea votului, așadar caracterul corect al alegerilor, ca expresie a suveranității” –

Enache nu a invocat în răspunsul la întrebărea de ce au fost anulate alegerile, art. 52 ale Legii 370. Notarul Iuliana Scântei și avocatul Marian Enache au căzut la examenul de competențe juridice, experiență profesională și înaltă probitate morală, ca de altfel, întreaga CCR.

Nu există posibilitatea ca CCR să fie dată în judecată pentru anularea alegerilor. Dar orice cetățean sau instituție îl poate acționa în justiție pe fiecare membru al CCR, ca persoană fizică, pentru felul dezastruos în care și-au desfășurat munca, al cărei rezultat a condus la anularea alegerilor, la anihilarea statului de drept și la victoria loviturii de stat, fapt care a deteminat suspendarea programului Visa Waiver.