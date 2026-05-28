O rușine pentru civilizaţie

Țările cu democrații consolidate nu pot accepta valorile din epoca bronzului ale unui regim alcătuit din criminali de război, teroriști și cleptocrați. Tribunalul Penal Internațional (TPI) a emis mandat de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru crime de război.

Împreună cu fostul ministru al apărării, Yoav Gallant, Netanyahu a privat intenționat populația din Gaza de bunuri esențiale supraviețuirii precum alimente, apă, electricitate, combustibil și medicamente; a direcționat intenționat atacurile împotriva populației civile; a comis crime împotriva umanității.

În același timp, justiția israeliană îl judecă pentru acte de corupție și fraudă financiară în trei dosare penale distincte cunoscute drept cazurile 1000, 2000 și 4000. În cazul 1000 este acuzat că a primit ilegal țigări de foi, șampanie și bijuterii în valoare de sute de mii de dolari de la miliardari din industria cinematografică și a afacerilor, în schimbul unor favoruri politice sau facilități fiscale.

În cazul 2000 este acuzat că a încercat să negocieze un acord secret cu Arnon Mozes, proprietarul ziarului Yedioth Ahronoth, ziarul oferindu-i la schimb o imagine favorabilă, în timp ce Netanyahu ar fi urmat să slăbească poziția cotidianului rival Israel Hayom.

În cazul 4000 a luat o șpagă de milioane de dolari de la gigantul de telecomunicații Bezeq, promovând în contrapartidă decizii guvernamentale și reglementări avantajoase în urma cărora Bezeq a câștigat miliarde de dolari.

Pe numele ministrului de finanțe Bezalel Smotrich s-a solicitat la începutul acestei luni mandat de arestare la TPI pentru crime împotriva umanității, persecuție, apartheid și strămutarea forțată a populației palestiniene din Cisiordania.

Smotrich a fost acuzat de legalizarea a peste 100 de avanposturi și extinderea masivă a coloniilor evreiești, acțiuni considerate încălcări ale Convențiilor de la Geneva; de ordonarea distrugerii unor sate beduine și palestiniene pentru a asigura continuitatea teritorială a coloniilor israeliene;

de incitare la violență prin care a cerut „ștergerea de pe fața pământului” a unor localități palestiniene precum Huwara; de justificarea înfometării ca politică genocidară. Smotrich a declarat public că înfometarea a două milioane de civili din Fâșia Gaza ar putea fi justificată și morală pentru a elibera ostaticii.

Deși nu are nicio condamnare la nivel internațional, ministrul securității Itamar Ben-Gvir a fost pus sub acuzare de peste 50 de ori și a fost condamnat de cel puțin 8 ori de instanțele israeliene pentru infracțiuni precum incitare la rasism împotriva populației arabe;

sprijinirea organizației teroriste, ultranaționaliste și anti-arabe Kach, aflată în trecut pe lista neagră a Israelului și a SUA; distrugere de proprietate și posesie de materiale de propagandă teroristă.

Este o rușine pentru Uniunea Europeană să mențină statutul de membru asociat pentru un asemenea stat eșuat, care nu respectă nicio normă de drept internațional și care face apologia crimei politice, fără judecată sau drept de apel, pe care a ridicat-o la statutul de politică de stat.

