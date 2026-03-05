Sau cum Cartelul Jalisco Nueva Generación & Cartelul Sinaloa folosesc arme românești importate „legal” printr-o operațiune „gresită” a ATF si „ajutata” discret de cia.

2000–2010, puștile românești de tip PM 63 au ajuns, fără „voia” producătorului, în centrul unui scandal internațional legat de traficul de arme către Mexic. Este vorba despre modelul militar PM md. 63 și varianta sa civilă pentru export, WASR-10, produsă la Uzina Mecanică Cugir.

Armele erau fabricate în România într-o versiune semi-automată, conform legislației americane, și exportate legal către importatori autorizați din Statele Unite. În USA armele au fost modificate ilegal pentru a trage automat, Adică au fost transformate în arme militare.

Odată ajunse pe piața civilă americană, o parte dintre ele au fost cumpărate prin intermediari („straw buyers”), apoi revândute și traficate peste graniță, în Mexic, unde au ajuns în posesia cartelurilor.

Între 2010 -2019, rapoarte ale autorităților mexicane și americane au arătat că puștile de tip PM 63, inclusiv WASR-10, se regăseau frecvent printre armele confiscate la scenele crimelor. Popularitatea lor nu era legată de o caracteristică specială, ci de factori practici: preț relativ scăzut, robustețe, fiabilitate și disponibilitate mare pe piața americană.

Scandalul a căpătat o dimensiune politică majoră odată cu dezvăluirea operațiunii Operation Fast and Furious, desfășurată de Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives între 2009 și 2011. În cadrul acesteia, autoritățile americane au permis achiziționarea a mii de arme românești de către suspecți, în încercarea de a urmări rețelele de trafic. Planul a eșuat: armele au fost pierdute din monitorizare și au ajuns direct în mâinile cartelurilor, unele fiind implicate în crime, inclusiv în uciderea unui agent federal american.