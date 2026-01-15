Prinţul Reza Pahlavi nu are sânge albastru

Parte dintre iranieni s-au și grăbit să-l ungă rege pe prințul lor din America în locul lui Khamenei. Bunicul lui Reza Pahlavi, Reza Khan, s-a născut în satul Alasht din provincia Mazandaran de pe malul Mării Caspice, în familia săracă a unui militar local.

Și-a început cariera militară ca soldat de rând în Brigada de Cazaci Persani, ajungând general.

A preluat puterea printr-o lovitură de stat în 1921 și a fost proclamat șah în 1925, sub numele Reza Șah Pahlavi, după detronarea ultimului monarh legitim din dinastia Qajar.

Mohammad Reza Pahlavi, tatăl lui Reza, a moștenit tronul după ce tatăl său a fost forțat să abdice de către forțele aliate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Așadar, Pahlavi este o dinastie inventată, cu o pretinsă legitimitate regală fără descendență aristocratică străveche. Constituția Iranului din 1926 stipulează că noul monarh nu este descendent din dinastia Qajar.

Casa regală Qajar are o mulțime de descenenți legitimi, dar niciunul dintre aceștia nu a revendicat vreodată tronul Iranului sau a emis pretenții legate de restaurarea monarhiei.

Moștenitorul de drept al tronului Qajar este Mohammad Hassan Mirza II și este nepotul lui Mohammad Hassan Mirza, fratele ultimului șah domnitor, Ahmad Shah Qajar.

Mirza II locuiește în Dallas împreună cu familia sa, a lucrat în sectorul privat și printre prieteni și apropiați este cunoscut sub numele Mickey Qajar.

Majoritatea descendenților trăiesc în Iran, Franța, Marea Britanie și Statele Unite sub numele Kadjar, Qajar, Farmanfarmaian, Eskandari sau Jahanbani.

Prințesa Zinat Faroughi-Kadjar, fiica prințesei Irandokht, locuiește în Teheran. Familia Qajar se concentrează mai mult pe activități culturale și istorice prin intermediul fundației International Qajar Studies Association (IQSA).

Ei susțin că legitimitatea lor se bazează pe secole de succesiune ereditară, spre deosebire de dinastia Pahlavi care a ajuns la putere printr-un puci.

––-