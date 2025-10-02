RAPORTUL „MATRIOȘKA”

Rețeaua spionajului militar. Grupul „Corbii tineri”
SCHEMĂ CRONOLOGICĂ ȘI RELAȚIONALĂ – „MATRIOȘKA”
Decebal Ilina: 1 aprilie 1948, Malu cu Flori, Dâmbovița
Părinți: Spiridon și Elena
Soție: Ilina Angela (fostă David, farmacistă, Aninoasa, Argeș)
Copil: Emanuel Decebal (n. 11.09.1974)
Absolvent Academia Militară
2. Carieră militară și servicii (1980–1989)
Ofițer Direcția de Informații Militare (DIM), Statul Major General
Experiență: contrainformații și logistică militară (oficial)
Activități acoperite: comerț exterior Germania, comerț cu armament în Africa și Orientul Apropiat, operațiuni „aport valutar special”
1989: maior în Armata a II-a, Buzău
3. Perioada imediat postdecembristă (1990–1997)
Șef Direcție Contraspionaj Militar
Retragere dosare operative privind ofițeri suspectați de legături cu Rusia (1972–1989)
Relații-cheie: generalii Vasile Ionel, Victor A. Stănculescu, Marin Pancea, Nicolae Popescu, Nicolae Militaru
Organizare întâlniri „predare de ștafetă” Malu cu Flori (1990–1995)
Participanți: Militaru, Dumitru Cioflină, Paul Șarpe, Ion (Gioni) Popescu
Modificare structură Contraspionaj: eliminare ofițeri vechi, impunere subordonare comandanților de unități
Încercare creare departament independent pentru informații și contraspionaj (sprijin Cioflină)
28 nov. 1994: general-maior (2 stele)
Afaceri personale și politice:
Import-export medicamente prin firme soție
Valorificare ajutoare post-1989
Sprijin financiar PDSR (1992)
Tranzacții armament supus embargoului cu servicii ex-URSS și Asia–Africa
1996–1997: demisionează din DIM, impunându-l pe Ion Dohotaru ca șef Contraspionaj
4. Carieră administrativă și politică (1998–2005)
Subsecretar de stat, șef Departament Înzestrare și Servicii MApN (1998–2000)
Relații: Victor Babiuc (ministru), Petre Roman
1 decembrie 1999: general de corp de armată (3 stele)
1 decembrie 2000: general de armată (4 stele)
Control asupra numirilor atașaților militari – nepotism și avantaje financiare
Afaceri personale: vile Malu cu Flori și Băneasa
Implicare achiziții tehnică militară cu Florentin Popa (ex. rachete sol-aer Iran)
5. Carieră în afaceri și consultanță (2001–prezent)
Trecere în rezervă: 1 ianuarie 2001
2001–2005: secretar de stat Industria de Apărare, Ministerul Industriei și Resurselor
Afaceri: acționar firme consultanță militară (Cube Consulting SRL, Total Consulting & Trading Grup SA)
Participare la licitații pentru securizarea granițelor României la Marea Neagră
6. Relații și rețea „Corbii tineri”
Persoană Legătură cu Ilina Funcție / rol Observații
-Nicolae Militaru Mentor / ștafetă General GRU Decedat la mijlocul anilor ’90
-Paul Șarpe Coleg / superior Șef DIM Susținut promovarea lui Ilina
-Dumitru Cioflină Coleg / susținător Șef Stat Major Sprijin în crearea departament independent
-Marin Pancea Coleg / relație veche General Suspect legături cu serviciile ruse
-Ion (Gioni) Popescu Subordonat / colaborator Director adjunct SRI Implicat în întâlnirile de predare ștafetă
-Florentin Popa Colaborator General Achiziții tehnică militară, afaceri Iran
-Vasile Ionel Coleg / susținător General Parte din sprijinul ascensiunii
-Victor A. Stănculescu Coleg / susținător General Parte din sprijinul ascensiunii
-Marius Opran Subordonat / colaborator D.I.M., vicepreședinte PDSR Afaceri cu medicamente și finanțare PDSR
-Ion Dohotaru Subordonat Șef Contraspionaj Numit de Ilina pentru menținerea controlului
-Victor Babiuc Ministru MApN Relație politică și informații folosite în partid
-Petre Roman Politician Prim-ministru Relație apropiată după 1996
Confirmări și infirmări asupra informațiilor despre care avem rezerve.
📌 1. Naștere și educație
Decebal Ilina – general român real, există interviuri și declarații publice după 2000. ✔ Confirmat.
Data și locul nașterii (1 apr. 1948, Malu cu Flori, Dâmbovița) – apare în biografiile oficiale. ✔ Confirmat.
Soție, copil, părinți – aceste informații nu sunt publice oficial, apar doar în surse obscure. ⚠ Plausibil dar neverificat.
📌 2. Carieră militară și servicii (1980–1989)
Ofițer Direcția de Informații Militare (DIM), Statul Major General – da, confirmat public. ✔
Experiență contrainformații și logistică militară – plauzibil, dar fără document oficial. ⚠
Acuzații de comerț cu armament în Africa și Orientul Apropiat, „aport valutar special” – NU există confirmări oficiale, doar menționate în presă alternativă. ❌ Speculativ.
📌 3. Perioada postdecembristă (1990–1997)
Locțiitor șef DIM, șef Direcție Contraspionaj Militar – confirmat din CV-uri oficiale și articole de presă. ✔
Relațiile cu generalii (Vasile Ionel, Stănculescu, Militaru, Pancea etc.) – erau figuri cheie în acea perioadă, deci plauzibil că au interacționat. ⚠ Plausibil.
Retragere dosare ofițeri suspectați de legături cu Rusia – nu există dovezi publice. ❌ Speculativ.
Întâlniri „predare de ștafetă” la Malu cu Flori (1990–1995) – fără surse confirmate. ❌ Speculativ.
Avansare general-maior (1994) – confirmat. ✔
Afaceri (medicamente, tranzacții armament, finanțare PDSR) – nu există documente judiciare sau presă mainstream care să confirme. ❌ Speculativ.
Demisia din DIM, impunerea lui Ion Dohotaru – numirea lui Dohotaru e reală, dar partea cu „impunerea” e interpretare. ⚠
📌 4. Carieră administrativă și politică (1998–2005)
Subsecretar de stat, șef Departament Înzestrare și Servicii MApN – confirmat oficial (presa și Monitorul Oficial). ✔
Relații cu Victor Babiuc și Petre Roman – logic, au lucrat împreună. ✔
Avansări: general 3 stele (1999), 4 stele (2000) – confirmat. ✔
Control asupra numirilor atașaților militari, nepotism, afaceri cu rachete Iran – NU există confirmare publică. ❌ Speculativ.
📌 5. Carieră în afaceri și consultanță (2001–prezent)
Trecere în rezervă (2001) – confirmat. ✔
Secretar de stat la Industria de Apărare (2001–2005) – confirmat. ✔
Acționar firme consultanță militară (Cube Consulting, Total Consulting & Trading Grup) – există firmele, apare în Monitorul Oficial, deci real. ✔
Participare la licitații pentru securizarea granițelor – plauzibil, dar nu găsesc documente publice clare. ⚠
📌 6. Relații și rețea „Corbii tineri”
Lista de persoane (Militaru, Cioflină, Popa, Babiuc, Roman etc.) – toți sunt figuri reale, dar felul în care sunt conectați („mentor GRU”, „afaceri Iran”, „predare ștafetă”) nu e confirmat de documente oficiale. ⚠/❌
Nicolae Militaru – „General GRU” – Militaru a fost suspectat public că avea legături cu GRU, dar nu există verdict oficial. ⚠