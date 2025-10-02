Retragere dosare operative privind ofițeri suspectați de legături cu Rusia (1972–1989)

Organizare întâlniri „predare de ștafetă” Malu cu Flori (1990–1995)

1996–1997: demisionează din DIM, impunându-l pe Ion Dohotaru ca șef Contraspionaj

1 decembrie 1999: general de corp de armată (3 stele)

2001–2005: secretar de stat Industria de Apărare, Ministerul Industriei și Resurselor

Participare la licitații pentru securizarea granițelor României la Marea Neagră

-Ion Dohotaru Subordonat Șef Contraspionaj Numit de Ilina pentru menținerea controlului

––––––––––

Confirmări și infirmări asupra informațiilor despre care avem rezerve.

📌 1. Naștere și educație

Decebal Ilina – general român real, există interviuri și declarații publice după 2000. ✔ Confirmat.

Data și locul nașterii (1 apr. 1948, Malu cu Flori, Dâmbovița) – apare în biografiile oficiale. ✔ Confirmat.

Soție, copil, părinți – aceste informații nu sunt publice oficial, apar doar în surse obscure. ⚠ Plausibil dar neverificat.

📌 2. Carieră militară și servicii (1980–1989)

Ofițer Direcția de Informații Militare (DIM), Statul Major General – da, confirmat public. ✔

Experiență contrainformații și logistică militară – plauzibil, dar fără document oficial. ⚠

Acuzații de comerț cu armament în Africa și Orientul Apropiat, „aport valutar special” – NU există confirmări oficiale, doar menționate în presă alternativă. ❌ Speculativ.

📌 3. Perioada postdecembristă (1990–1997)

Locțiitor șef DIM, șef Direcție Contraspionaj Militar – confirmat din CV-uri oficiale și articole de presă. ✔

Relațiile cu generalii (Vasile Ionel, Stănculescu, Militaru, Pancea etc.) – erau figuri cheie în acea perioadă, deci plauzibil că au interacționat. ⚠ Plausibil.

Retragere dosare ofițeri suspectați de legături cu Rusia – nu există dovezi publice. ❌ Speculativ.

Întâlniri „predare de ștafetă” la Malu cu Flori (1990–1995) – fără surse confirmate. ❌ Speculativ.

Avansare general-maior (1994) – confirmat. ✔

Afaceri (medicamente, tranzacții armament, finanțare PDSR) – nu există documente judiciare sau presă mainstream care să confirme. ❌ Speculativ.

Demisia din DIM, impunerea lui Ion Dohotaru – numirea lui Dohotaru e reală, dar partea cu „impunerea” e interpretare. ⚠

📌 4. Carieră administrativă și politică (1998–2005)

Subsecretar de stat, șef Departament Înzestrare și Servicii MApN – confirmat oficial (presa și Monitorul Oficial). ✔

Relații cu Victor Babiuc și Petre Roman – logic, au lucrat împreună. ✔

Avansări: general 3 stele (1999), 4 stele (2000) – confirmat. ✔

Control asupra numirilor atașaților militari, nepotism, afaceri cu rachete Iran – NU există confirmare publică. ❌ Speculativ.

📌 5. Carieră în afaceri și consultanță (2001–prezent)

Trecere în rezervă (2001) – confirmat. ✔

Secretar de stat la Industria de Apărare (2001–2005) – confirmat. ✔

Acționar firme consultanță militară (Cube Consulting, Total Consulting & Trading Grup) – există firmele, apare în Monitorul Oficial, deci real. ✔

Participare la licitații pentru securizarea granițelor – plauzibil, dar nu găsesc documente publice clare. ⚠

📌 6. Relații și rețea „Corbii tineri”

Lista de persoane (Militaru, Cioflină, Popa, Babiuc, Roman etc.) – toți sunt figuri reale, dar felul în care sunt conectați („mentor GRU”, „afaceri Iran”, „predare ștafetă”) nu e confirmat de documente oficiale. ⚠/❌

Nicolae Militaru – „General GRU” – Militaru a fost suspectat public că avea legături cu GRU, dar nu există verdict oficial. ⚠