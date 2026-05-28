SAFE este ultimul brânci de pe marginea prăpastiei

Programul SAFE al Uniunii Europene constă în faptul că UE se împrumută de 150 miliarde euro de pe piață și apoi împrumută la rândul său acești bani statelor membre, pentru ca acestea să cumpere arme.

Armele trebuie cumpărate de la de la companii europene în proporție de minim 65%.

Industriile din Franta și Germania, din UE în general, au devenit necompetitive din cauza reglementărilor excesive ale UE, precum și a prețului exorbitant al energiei. Însă achizițiile militare nu se supun regulilor pieței, nu se fac pe criterii de piață liberă, așa că SAFE reprezintă un ajutor pentru industria franco-germană, prin înlocuirea concurenței cu decizia politică.

Guvernul Bolojan “a depășit planul la toți indicatorii”, cum se spunea despre întreprinderile implicate în “întrecerea socialistă” înainte de 1989. Dintre toate statele UE Romania este pe locul 2, cu 16,7 miliarde euro împrumutați din cei 150 miliarde euro puși la dispoziție pentru toate statele europene. Așadar, România cu o economie de circa 1% din cea europeană a luat 11% din împrumut! Spre comparație, Spania a luat doar 1 miliard de euro. Germania nu a luat niciun euro cu împrumut din SAFE. De ce Germania să se împrumute ca să finanțeze industria germană, din moment ce are la dispoziție România, care se va împrumuta în locul său, pentru finanțarea industriei germane?

Guvernul Bolojan a depășit planul și la originea armamentului cumpărat. De unde SAFE prevedea ca minim 65% din cumpărături să se facă de la firme din state UE, Guvernul Bolojan cumpără de 67% din bani de la o singură firmă, Rheinmetall din Germania!

Achizițiile militare ale Guvernului Bolojan finanțate din programul SAFE sunt cel puțin discutabile. S-au făcut fără proceduri de achiziție publică și fără transparență. Sunt prea scumpe și nici nu e clar că am fi avut nevoie de ele.

De exemplu se vor contracta două nave de patrulare de la firma germană Rheinmetall. Firma olandeză Damen deține Șantierul Naval Galați unde a produs nave militare pentru țări NATO. Damen a protestat public față de cumpărarea navelor de la Rheinmetall, arătând că a fost permanent în contact cu MApN și că oferta sa a fost de două ori mai ieftină decât oferta Rheinmetall.

Guvernul Bolojan va cumpăra 298 vehicule de luptă pentru infanterie autoșenilate Lynx KF-41 de la Rheinmetall cu suma exorbitantă de 3,3 miliarde euro. Blindatele Lynx nu sunt “battle proven”, adică testate în condiții de luptă. Nu sunt nici măcar în dotarea armatei germane, care a ales de la Rheinmetall modelul de vehicule decluptâ blindate Puma. Lynx va intra în dotarea armatei Ungariei, numai că la un preț cu circa 2 milioane euro pe bucată mai ieftin decât cumpără Guvernul Bolojan, adică diferența de la 9,17 milioane euro bucata, cât plătesc ungurii, la 11,07 milioane euro cât plătește Guvernul Bolojan.

Guvernul Bolojan va cumpăra 12 elicoptere H225M de la concernul Airbus care este franco-german, deci îi va mulțumi și pe unii și pe alții, vorba lui Gică Hagi, “ca să fie bine, să nu fie rău”. Elicopterul H225M este de fapt o versiune îmbunătățită a lui H15M, pe care armata română refuză cu încăpățânare de 10 ani să îl cumpere, în ciuda presiunilor, pentru că nu este ceea ce ne trebuie nouă. Însă acum, cu programul SAFE și armata s-a resemnat si a acceptat modelul H225M care este îmbunătățit, însă nu se va fabrica în România, cum era cazul variantei H215M.

La fel ca și autoșenilata Lynx, nici elicopterul H225M nu prea îndeplinește criteriul fundamental “battle proven”/testat în luptă și nici nu prea s-au vândut multe aparate. Până acum au fost comandate în lume 244 elicoptere dintre care peste 170 ar fi fost livrate. Spre comparație, elicopterul Black Hawk a fost folosit în toate războaiele Americii. Până acum s-au fabricat circa 4.000 de aparate dintre care 1/3 au fost vândute altor state decât SUA.

Se spune că împrumutul SAFE ar fi avantajos pentru că ar fi purtătorul unei dobânzi de 3%. Însă România pentru a achita serviciul datoriei externe se împrumută pe piață, cu o dobândă de peste 7%. România se va împrumuta cu 7% ca să plătească dobânda la SAFE. Se spune că împrumutul SAFE care este acordat pe 40 de ani, ar fi avantajos și pentru că este o perioadă de grație de 10 ani, în care nu vom plăti rata. Însă vom plăti dobânda și îRomânia plătește deja dobânzi de 1 miliard euro pe lună!

La dobânda de 1 miliard de euro plătită lunar de România se vor adăuga dobânzile aferente împrumutului SAFE de 16,7 miliarde euro și părtii României de 4,5 miliarde euro din împrumutul de 90 miliarde euro acordat de UE Ucrainei și care a fost deblocat, odată ce au scăpat de Viktor Orban care se opunea.

Deja datoria externă a României a trecut de 230 miliarde euro în prezent fără SAFE și împrumutul ucrainean. De unde vom plăti nu știu, pentru că România are un deficit al balantei de plăți de 30 miliarde euro, cel mai mare dintre statele UE! Diferența se acoperă din împrumuturi. De unde altundeva, din moment ce în fiecare an cumperi cu 30 miliarde euro mai mult decât vinzi?

Pe lângă toate acestea România a fost adusă de guvernanții regimului în cea mai gravă criză economică, cu cel mai mare deficit bugetar dintre statele UE, de 7,65%, redus și acesta prin inginerii financiare de genul amânării unor plăți. Tratatul European prevede un deficit bugetar de maxim 3%. România are și cea mai mare inflație din UE, de 11%, dublă față de a doua clasată! Spre deosebire de criza din 210-2012 care a fost mondială, criza de azi este românească, este numai la noi. Este opera Guvernului Bolojan, care a transformat o criză bugetară, de deficit excesiv, într-o criză economică.