Suveranistul Ponta i-a salvat pe sârbi și a provocat distrugeri de zeci de milioane de euro românilor

Declarația lui Victor Ponta în fața colectivului de la Porțile de Fier: ”Vreau să îi felicit pe oamenii de aici pentru că aportul lor a fost foarte important, ca necazul din amonte să nu se ducă şi în jos. Am vrut să-mi spună şi să aud direct de la ei că situaţia este sub control şi că important este să colaboreze cu celelalte instituţii ale statului şi dacă apar noi situaţii de pericol să putem să le gestionăm împreună (…) Până nu trece tot necazul nu se odihneşte nimeni. Dânşii mi-au spus că situaţia este sub control”.