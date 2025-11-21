Trump a mușamalizat cea mai oribilă crimă împotriva libertăţii de exprimare

Intrase în consulatul Arabiei Saudite din Istanbul în urmă cu 7 ani, pentru a depune documentele în vederea căsătoriei cu Hatice Cengiz. Ziaristul Jamal Khashoggi a fost strangulat în ușă de un escadron al morții, trimis din capitala saudită să-l întâmpine, și tăiat în bucăţi cu fierăstrăul, în timp ce agoniza.

Părți din cadavrul dezmembrat au fost împachetate în pungi de plastic și scoase în afara consulatului. Ipoteza serviciilor de informații turce este că au fost îngropate undeva pe dealurile Bosforului.

Căutările nu au condus la niciun rezultat, fapt care a deschis alte două ipoteze, fie că trupul lui a fost tocat cu o mașină industrială iar pasta a fost deversată în canalele orașului, fie că tranșele cadavrului au fost scoase în afara Turciei cu naveta diplomatică.

Jamal Khashoggi s-a refugiat în Statele Unite în 2017 și a fost un critic acerb al dictaturii regale saudite, în paginile cotidianului The Washington Post. Informațiile lui din interiorul cercului de putere de la Riyadh au zdruncinat credibilitatea moștenitorului tronului, Mohamed bin Salman zis MbS.

Administrația de la Ankara a întins degetul acuzator spre prințul moștenitor, pe care l-a acuzat că a comandat oribila crimă. CIA a completat tabloul asasinatului cu date relevante. MbS a ajuns un paria, evitat de toate cancelariile lumii.

Trump l-a scos pe prințul moștenitor din starea de izolare și l-a reabilitat, după ce MbS a plusat investițiile saudite în Statele Unite de la 600 miliarde de dolari la un trilion, plafon mai mare decât fondul suveran al regatului.

MbS a fost întâmpinat în capitala federală cu 21 de salve de tun, de fanfara Marinei, de garda călare și de un survol al aparatelor de vânătoare F-35, ca un șef de stat. La conferința de presă de la Casa Albă, Trump l-a apărat feroce pe cel mai mare aliat non-NATO al Statelor Unite, de întrebările insolente ale ziariștilor.

Când jurnalista Mary Bruce de la ABC News, l-a întrebat pe prinț de ce americanii ar trebui să aibă încredere în el, după ce serviciile secrete ale SUA au ajuns la concluzia că a orchestrat asasinarea lui Khashoggi,

Trump n-a mai așteptat răspunsul lui MbS și a întrebat-o răstit pe Bruce pentru cine lucrează, numind postul ABC News un furnizor de știri false. Apoi președintele american a înfipt cuțitul în inima libertății de expresie, spunând că Jamal Khashoggi era extrem de controversat.

Că “lucrurile se mai întâmplă”, a mai zis el, ca un fel de scuză de complice inabil și puțin inteligent, la crima care a zguduit conștiințele vii ale lumii libere, înainte de a-l lăsa pe MbS să-și psalmodieze justificările minuțios elaborate, care au evitat întrebarea inițială.

