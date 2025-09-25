Nava de pasageri MARAMURES

A fost construita la Santierul Naval Giurgiu in 1977, pentru Navrom Galati.
A fost folosita pe relatiile Galati-Braila, Galati-Grindu, Galati-23 August (actual IC Bratianu), precum si pe relatiile din Delta Dunarii.
In 1999 a fost transferata, impreuna cu ceea ce mai ramasese din flota de pasagere a Galatiului, la Tulcea, la nou infiintata subsidiara a Navrom Galati – Navrom Delta Tulcea. A continuat sa deserveasca relatiile din Delta Dunarii, in special Tulcea-Periprava si Tulcea-Sfintu Gheorghe.
In a doua jumatate a anului 2011 a fost trimisa pentru reparatii generale la Braila. Reparatiile au fost efectuate de firma Tehnonav. La data de 14.12.2011, in timp de nava se afla la Braila, scoasa pe un doc plutitor, aceasta a luat foc de la un aparat de sudura, pagubele fiind importante si fiind suportate de compania care repara nava.
Reparatiile au fost finalizate in cursul anului 2013, dupa care MARAMURES s-a reintors la Tulcea, deservind relatiile din Delta Dunarii.
In prima jumatate a anului 2019, MARAMURES a fost retras din activitate, intrand intr-un amplu proces de reparatii/modernizare la Siaj Shipyard Tulcea (acel mic santier naval din dreptul monumentului).
Lucrarile se modernizare s-au desfasurat intr-un ritm extrem de lent, fiind finalizate de abia la jumatatea anului 2025.
In cursul anului 2023 s-a decopertat intreaga suprastructura, aceasta fiind reconstruita in cursul anului 2024.
Pe nava s-a schimbat totul: vechile motoare au fost inlocuite cu unele noi, Iveco, diesel-generatoarele au fost inlocuite si ele, la fel s-a intamplat si cu toate echipamentele de navigatie.
Conform declaratiilor reprezentantilor Navrom Delta, modernizarea navei MARAMURES a costat aproximativ 3 milioane Euro.
Dupa efectuarea probelor pe Dunare, nava MARAMURES a reintrat in exploatare la data de 6.08.2025. Este folosita pe relatiile din Delta DUnarii, in principal Tulcea-Sfantu Gheorghe si Tulcea-Periprava.
Cateva caracteristici ale navei:
– Lungime: 45.20 m, latime: 7.10 m, pescaj: 1.50 m
– ENI: 46000184
– MMSI: 264162123
– Call Sign: YP2123
– propulsia originala era asigurata de catre doua motoare licenta Maybach, MB836DB, a cate 420 CP fiecare, construite la uzinele 23 August, Bucuresti / acestea au fost inlocuite cu doua motoare noi, Iveco, cu ocazia modernizarii din perioada 2019-2025
– transmisie: reductoare-inversoare / inlocuite cu ocazia modernizarii din perioada 2019-2025
– 2 elici cu pas fix, 4 pale, din aliaj
– dotata initial cu 3 diesel generatoare tip D110-UTB Brasov a cate 35 KW, 220 V, 50 HZ CA / inlocuite cu ocazia modernizarii din perioada 2019-2025
– nava este incadrata in categoria „pasager fluvial de 150 locuri”, insa poate lua la bord chiar si 300 de pasageri
– nava poate transporta pana la 10 tone de marfa
– nave surori:
– MALNAS (transformat in restaurant la Galati in 2006)
– MOINESTI (scos din exploatare inainte de 1989, in asteptarea unor reparatii care nu s-au mai finalizat niciodata, fiind dezmembrat in 2003 la Siaj Tulcea)
– MOGOSOAIA (scufundat Galati – 10.09.1989, dezmembrat Chiciu Mic – 2004)
– MIRCESTI (modernizat in 2013, functional si in prezent pe relatiile din Delta Dunarii)
– MURES (retras din activitate in 1998, dezmembrat la Siaj Tulcea in 2003)
– SIGHISOARA (dezmembrat la Drobeta Tr Severin pe la inceputul anilor 2000)
– FELDIOARA (retras de catre Romnav Braila dupa 1990 in parcul rece de pe canalul Macin, dezmembrat pe la sfarsitul anilor’90 – inceputul anilor 2000)
– STEAUA POLARA (Nava scoala a Liceului de Marina Galati)
