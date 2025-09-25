Nava de pasageri MARAMURES

A fost construita la Santierul Naval Giurgiu in 1977, pentru Navrom Galati.

A fost folosita pe relatiile Galati-Braila, Galati-Grindu, Galati-23 August (actual IC Bratianu), precum si pe relatiile din Delta Dunarii.

In 1999 a fost transferata, impreuna cu ceea ce mai ramasese din flota de pasagere a Galatiului, la Tulcea, la nou infiintata subsidiara a Navrom Galati – Navrom Delta Tulcea. A continuat sa deserveasca relatiile din Delta Dunarii, in special Tulcea-Periprava si Tulcea-Sfintu Gheorghe.

In a doua jumatate a anului 2011 a fost trimisa pentru reparatii generale la Braila. Reparatiile au fost efectuate de firma Tehnonav. La data de 14.12.2011, in timp de nava se afla la Braila, scoasa pe un doc plutitor, aceasta a luat foc de la un aparat de sudura, pagubele fiind importante si fiind suportate de compania care repara nava.

Reparatiile au fost finalizate in cursul anului 2013, dupa care MARAMURES s-a reintors la Tulcea, deservind relatiile din Delta Dunarii.

In prima jumatate a anului 2019, MARAMURES a fost retras din activitate, intrand intr-un amplu proces de reparatii/modernizare la Siaj Shipyard Tulcea (acel mic santier naval din dreptul monumentului).

Lucrarile se modernizare s-au desfasurat intr-un ritm extrem de lent, fiind finalizate de abia la jumatatea anului 2025.

In cursul anului 2023 s-a decopertat intreaga suprastructura, aceasta fiind reconstruita in cursul anului 2024.

Pe nava s-a schimbat totul: vechile motoare au fost inlocuite cu unele noi, Iveco, diesel-generatoarele au fost inlocuite si ele, la fel s-a intamplat si cu toate echipamentele de navigatie.

Conform declaratiilor reprezentantilor Navrom Delta, modernizarea navei MARAMURES a costat aproximativ 3 milioane Euro.

Dupa efectuarea probelor pe Dunare, nava MARAMURES a reintrat in exploatare la data de 6.08.2025. Este folosita pe relatiile din Delta DUnarii, in principal Tulcea-Sfantu Gheorghe si Tulcea-Periprava.