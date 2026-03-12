http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1053 - 13.03.2026

ANAF va verifica contribuabilii pe domenii de activitate | Economica.net

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să își schimbe modul de desfășurare a controalelor, acestea urmând să fie organizate pe domenii de activitate, iar criteriile de selecție vor fi anunțate public înainte de începerea verificărilor.

Potrivit președintelui ANAF, Adrian Nica, măsura are ca obiectiv creșterea transparenței și oferirea posibilității contribuabililor de a se conforma voluntar înainte de declanșarea inspecțiilor, informează Economica.net.

Oficialul a precizat că instituția va concentra controalele asupra contribuabililor care se află la baza clasamentului în ceea ce privește nivelul taxelor plătite în raport cu alți operatori din același sector, nu asupra celor care au un grad ridicat de conformare.

În același timp, ANAF pregătește verificări simultane atât asupra firmelor, cât și asupra persoanelor fizice din spatele acestora, în special în situațiile în care există indicii de utilizare a bunurilor sau veniturilor personale pentru a evita plata taxelor.

Printre domeniile în care au fost deja realizate controale se numără sectorul HoReCa, unde verificările din 2025 au dus la o creștere de 27% a conformării voluntare în cazul saloanelor de evenimente.

În prezent, inspecțiile vizează și transportul alternativ, serviciile de pază și casele de amanet. Totodată, ANAF anunță o atenție sporită asupra firmelor aflate în insolvență sau concordat preventiv, mecanisme despre care autoritățile fiscale spun că sunt uneori folosite pentru evitarea achitării obligațiilor fiscale.

Aflați mai multe din articolul Economica.net.

Termene.ro 12 - martie - 2026

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Războiul din Iran

Dacă planificatorii războiului din Iran ar fi studiat la tablă ...

Adevărul zdrobitor

Miza închiderii strâmtorii de către Gardienii Revoluției nu este atât ...

ANAF va verifica con

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să își schimbe ...

IMM România avertiz

București, 11 martie 2026 -  Datele publicate de Institutul Național ...

Peste o jumătate de

Pe platforma E.ON se găsesc articole practice, ghiduri sau ...