ANAF va verifica contribuabilii pe domenii de activitate | Economica.net

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să își schimbe modul de desfășurare a controalelor, acestea urmând să fie organizate pe domenii de activitate, iar criteriile de selecție vor fi anunțate public înainte de începerea verificărilor.

Oficialul a precizat că instituția va concentra controalele asupra contribuabililor care se află la baza clasamentului în ceea ce privește nivelul taxelor plătite în raport cu alți operatori din același sector, nu asupra celor care au un grad ridicat de conformare.

În același timp, ANAF pregătește verificări simultane atât asupra firmelor, cât și asupra persoanelor fizice din spatele acestora, în special în situațiile în care există indicii de utilizare a bunurilor sau veniturilor personale pentru a evita plata taxelor.

Printre domeniile în care au fost deja realizate controale se numără sectorul HoReCa, unde verificările din 2025 au dus la o creștere de 27% a conformării voluntare în cazul saloanelor de evenimente.

În prezent, inspecțiile vizează și transportul alternativ, serviciile de pază și casele de amanet. Totodată, ANAF anunță o atenție sporită asupra firmelor aflate în insolvență sau concordat preventiv, mecanisme despre care autoritățile fiscale spun că sunt uneori folosite pentru evitarea achitării obligațiilor fiscale.

Aflați mai multe din articolul Economica.net.