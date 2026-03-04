Despre lubrifiantul din mediul de afaceri

Evenimentul desfășurat azi, 3 martie 2026, nu a fost doar o reuniune administrativă, ci o încercare asumată de a demonta o paradigmă sistemică.
În contextul în care datele din Cartea Albă a IMM-urilor și barometrul Confidex relevă un grad de încredere de doar 1% al antreprenorilor în instituțiile statului, dialogul de azi a reprezentat o promisiune de transparență și sprijin real prin intermediul fondurilor europene.
Conținutul evenimentului a fost structurat pentru a acoperi toate palierele decizionale, de la nivel european până la cel local.
Echipa de top a IMM România (CNIPMMR) a fost pilotată de catre Florin Jianu (Președinte IMM România și Vicepreședinte SMEunited), care a adus perspectiva europeană asupra resurselor IMM și de Sterică Fudulea (Președintele Consiliului Economic și Social – CES), garantul dialogului social la nivel macro.
Alături de aceștia, Florin Duma (Prim-vicepreședinte IMM România), Elena Coandă (Președinta Patronatului Femeilor Antreprenor din IMM) și președinții patronatelor locale din regiunea Sud-Est (Stefan Davidescu – IMM Buzău, Razvan Gravriloiu – PIP Vrancea, Ion Roman – IMM Vrancea, Marius Ivanciu – IMM Brăila, IMM Galati au alcătuit o echipă unitară, transmițând un mesaj vital: IMM-urile au nevoie de dialog și cooperare pentru a supraviețui și a se dezvolta.
Autoritățile de management au exprimat o dorință clară de colaborare: Andrei Chivu (Director General MIPE) și Luminița Mihailov (Director General ADR Sud-Est), Daniel Dumitrescu (Director Direcția implementare PTJ – ADR Sud-Est), oferind clarificări tehnice privind fluxurile de capital, încercând să traducă birocrația fondurilor europene în oportunități de finanțare accesibile.
Gazda evenimentului, Costel Fotea (Președintele Consiliului Județean Galați), alături de Andreea Maria Naggar (Prefectul Județului Galați) și Cezar Bichescu (City Manager), au reconfirmat deschiderea autorităților locale pentru sprijinirea mediului antreprenorial. Acestora li s-au alăturat reprezentanții instituțiilor cu impact direct asupra afacerilor: ITM, AJOFM și APM Galați.
Mediul academic, reprezentat prin universitățile gălățene (Universitatea „Dunărea de Jos” și Danubius International University) și instituțiile bancare reprezentative ( CEC Bank, BRD – Groupe Société Générale) au răspuns solidar inițiativei IMM.
Avem încredere ca acest eveniment prefigurează o serie de întâlniri de lucru promițătoare, menite să tranșeze concret oportunitățile de finanțare pentru IMM-urile locale și regionale, transformând dialogul în rezultate antreprenoriale palpabile.
4 - martie - 2026