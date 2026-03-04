Despre lubrifiantul din mediul de afaceri

Evenimentul desfășurat azi, 3 martie 2026, nu a fost doar o reuniune administrativă, ci o încercare asumată de a demonta o paradigmă sistemică.

În contextul în care datele din Cartea Albă a IMM-urilor și barometrul Confidex relevă un grad de încredere de doar 1% al antreprenorilor în instituțiile statului, dialogul de azi a reprezentat o promisiune de transparență și sprijin real prin intermediul fondurilor europene.

​Conținutul evenimentului a fost structurat pentru a acoperi toate palierele decizionale, de la nivel european până la cel local.

Echipa de top a IMM România (CNIPMMR) a fost pilotată de catre Florin Jianu (Președinte IMM România și Vicepreședinte SMEunited), care a adus perspectiva europeană asupra resurselor IMM și de Sterică Fudulea (Președintele Consiliului Economic și Social – CES), garantul dialogului social la nivel macro.

Alături de aceștia, Florin Duma (Prim-vicepreședinte IMM România), Elena Coandă (Președinta Patronatului Femeilor Antreprenor din IMM) și președinții patronatelor locale din regiunea Sud-Est (Stefan Davidescu – IMM Buzău, Razvan Gravriloiu – PIP Vrancea, Ion Roman – IMM Vrancea, Marius Ivanciu – IMM Brăila, IMM Galati au alcătuit o echipă unitară, transmițând un mesaj vital: IMM-urile au nevoie de dialog și cooperare pentru a supraviețui și a se dezvolta.