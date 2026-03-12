IMM România avertizează: consumul a scăzut cu peste 25% la începutul anului, semnal de alarmă pentru economia reală

București, 11 martie 2026 – Datele publicate de Institutul Național de Statistică privind evoluția comerțului cu amănuntul arată o scădere de 25,3% a volumului cifrei de afaceri în ianuarie 2026 față de luna decembrie 2025, ca serie brută, confirmând încetinirea semnificativă a consumului intern – unul dintre principalii piloni ai creșterii economice din ultimii ani.

IMM România atrage atenția că această evoluție reprezintă un semnal important pentru mediul de afaceri și pentru factorii de decizie, în condițiile în care reducerea consumului afectează direct activitatea companiilor din comerț, producție, logistică și servicii.

Potrivit datelor statistice, scăderea a fost înregistrată în toate segmentele majore ale comerțului cu amănuntul. Vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 27,7%, comerțul cu carburanți pentru autovehicule în magazine specializate cu 26,6%, iar vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun cu 21,5%.

„Consumul este un indicator esențial pentru dinamica economiei. O scădere de asemenea amplitudine arată că firmele se confruntă cu o temperare a cererii, ceea ce poate avea efecte asupra investițiilor, planurilor de dezvoltare și pieței muncii. Este important ca politicile economice să susțină stabilitatea și predictibilitatea mediului de afaceri”, a declarat Florin Jianu, președinte IMM România.

IMM România subliniază că mediul antreprenorial resimte deja presiuni din partea costurilor operaționale ridicate, a incertitudinilor economice și a scăderii puterii de cumpărare. În acest context, considerăm esențială menținerea unui cadru economic predictibil, evitarea măsurilor fiscale care pot afecta negativ consumul și stimularea investițiilor, pentru a sprijini revenirea activității economice în lunile următoare.