Ordinea de zi a Conferinţei de Presă IMM România, 2 iulie 2026

CONFERINŢĂ DE PRESĂ
Joi, 2 iulie 2026, ora 10:00
Ordinea de zi
- Cât costă economia României absența unui guvern cu puteri depline?
Prezintă: Florin Jianu, Președinte IMM România
- Sănătatea românilor sub asediu: PALMED denunță excesele ANAF și CNAS.
Prezintă: Cristian Hotoboc, Președinte Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED)
- IMM România propune prelungirea cu încă trei luni a reducerii cu 36 de bani a accizei la combustibil.
Prezintă: Beniamin Lucescu, Președinte Federația Operatorilor Români de Transport (FORT)
- Transparența salarială: de la concept la legiferare. Impactul directivei UE nr. 970/2023 asupra IMM-urilor.
Prezintă: Corneliu Bențe, Președinte – fondator Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii (UNELM)
- Diverse