http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1065 - 05.07.2026

Ordinea de zi a Conferinţei de Presă IMM România, 2 iulie 2026

CONFERINŢĂ DE PRESĂ

Joi, 2 iulie 2026, ora 10:00

Ordinea de zi

  1. Cât costă economia României absența unui guvern cu puteri depline?

Prezintă: Florin Jianu, Președinte IMM România

  1. Sănătatea românilor sub asediu: PALMED denunță excesele ANAF și CNAS.

Prezintă: Cristian Hotoboc, Președinte Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED)

  1. IMM România propune prelungirea cu încă trei luni a reducerii cu 36 de bani a accizei la combustibil.

Prezintă: Beniamin Lucescu, Președinte Federația Operatorilor Români de Transport (FORT)

  1. Transparența salarială: de la concept la legiferare. Impactul directivei UE nr. 970/2023 asupra IMM-urilor.

Prezintă: Corneliu Bențe, Președinte – fondator Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii (UNELM)

 

  1. Diverse
Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galați 3 - iulie - 2026

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Spiritul anului 1776

Ambasadorul SUA în România Darryl Nirenberg Dată publicare: 4 iulie 2026 Acum ...

Bucureștiul, ilumin

Pentru a marca Freedom 250, celebrarea globală a celei de-a ...

Ordinea de zi a Conf

CONFERINŢĂ DE PRESĂ Joi, 2 iulie 2026, ora 10:00 Ordinea de zi ...

Newsletter pe Legale

Avem noi modificari fiscale, scade impozitul la dividende, recuperam concediile ...

De la 1 iulie 2026 s

Material de opinie de Ana-Maria Săbiescu, Director, Vladislav Dabija, Senior ...