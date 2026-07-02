Newsletter pe Legale #293

Avem noi modificari fiscale, scade impozitul la dividende, recuperam concediile medicale
- Din 7 iulie 2026, UE impune ca toate mașinile noi înmatriculate în cele 27 de state membre să fie „pregătite” pentru Alcolock. Nu devine obligatoriu dispozitivul în sine, dar fiecare model trebuie să aibă interfață standard ca să poată fi montat ulterior. Miza e simplă: în 2023 au murit ~5.000 de oameni în accidente cu alcool (cam 25% din total), iar UE împinge „Vision Zero” până în 2050.
- Din 7 iulie 2026, UE obligă ca toate mașinile noi înmatriculate în cele 27 de state să fie pregătite pentru Alcolock. Nu devine obligatorie montarea dispozitivului, dar trebuie interfața standard ca să poată fi instalat ulterior. Miza: în 2023, alcoolul a dusa la ~5.000 de morți pe șoselele UE, cam 25% din total.
- Curtea de Apel București a suspendat serviciile Romatsa, iar decizia nu e definitivă. Inspecția Judiciară s-a autosesizat după sentința care ar putea bloca traficul aerian. Procesul pornește de la acuzații de discriminare făcute de 7 controlori de trafic: Stelian Constantinescu, Ioana Alexandra Galan, Vlad Ionuț Păduraru, Alexandra Nedelcu, Simona-Georgiana Bițianu, Gabriela Tuică și Mihai Cominceanu.
- AUR a depus în Parlament un proiect care taie impozitul pe dividende de la 16% la 8%. Inițiativa e semnată de deputatul Lucian Mușat, alături de Cosmin Hristu și Eduard Koler. Mușat zice că după creșterea 5%→8%→10%→16% (în guvernarea Bolojan), statul trebuie să încurajeze reinvestirea în România.
- Doi soți din județul Bihor au fost trimiși în judecată pentru că și-au ținut 3 copii departe de învățământul obligatoriu. Pe 15.11.2019 au retras o fată născută în 2011 și au băgat-o în homeschooling până la 05.05.2026. Alți doi copii (născuți în 2015 și 2018) nu au fost înscriși deloc între anii școlari 2020-2021 / 2023-2024 și 05.05.2026.
- UE a confirmat procedura de deficit excesiv (EDP) pentru Bulgaria. Bruxelles-ul pune plafon la cheltuieli: max 4,2% în 2026, apoi 3,4% (2027-2028) și 3,2% în 2029. Sofia trebuie să trimită până la 15 octombrie 2026 măsurile + bugetul pe 2027; în bugetul 2026 estimează deficit 5,7% din PIB.
- Comisia Europeană pregătește o propunere ca bărbații ucraineni 23–60 ani , fără drept legal să plece din țară, să nu mai primească statut de refugiat în UE. Regula ar lovi doar noii solicitanți; cei care au deja protecție în UE nu sunt afectați, iar schema pentru peste 4 milioane rămâne valabilă până în marcă 2027. Polonia (peste 1 milion de refugiați) susține excluderea celor de vârstă militară, iar Danemarca a întărit deja restricții similare; anunțul CE e așteptat vineri.
- Aeroporturile Fiumicino și Ciampino (Aeroporti di Roma) cer suspendarea temporară a sistemului biometric EES, ca să nu se blocheze vara asta. CEO-ul Marco Troncone zice că nu pot procesa 100% din pasageri la vârf și își evaluează îngrijorarea la „8 sau 9” din 10. IATA avertizează că aeroporturile din Roma cer suspendarea sistemului biometric de intrare in UE pentru a evita haosul in sezonul estival .
- În Corbeanca (Ilfov), un cetățean italian spune că i-au dispărut bunuri de ~2 milioane € + 85.000 € cash. Suspecții ar fi tată și fiică: au intrat între februarie–aprilie 2026 cu o cheie luată anterior și au forțat uși. Tatăl a primit arest preventiv 30 de zile, iar fiica control judiciar 60 de zile.
- ANAF Antifraudă (DGAF) a găsit în Satu Mare o fermă clandestină de minare crypto cu 407 echipamente. Între august 2025 și aprilie 2026, locația ar fi ars curent de ~7 milioane lei , dar nu a declarat nicio activitate sau venit. ANAF a confiscat infrastructura, evaluată la peste 2 milioane lei, și calculează acum taxele/veniturile nedeclarate.
- Lavinia-Daniela Păune, fostă funcționară la MAE, a falsificat 176 de state de plată între mai 2009 și aprilie 2024. Timp de 15 ani și-a virat „salarii” către ea și încă două persoane neangajate, cu prejudiciu total de 8.412.028 lei . A semnat acord de recunoaștere și acceptă 3 ani și o lună de închisoare, iar MAE cere banii înapoi.
- Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Koveși a trimis în instanță rechizitoriul pe numele președintelui și vicepreședintelui unei asociații din România. Dosarul vizează 6 proiecte Erasmus+ unde ar fi folosit documente falsificate și ar fi deturnat banii, unele proiecte fiind făcute doar parțial sau deloc. Prejudiciul e de 111.342 EUR (aprox. 541.000 RON), iar cei doi riscă 2–7 ani; EPPO a pus deja sechestru pe bunuri, mașină și conturi.
- Vâlcea, un șofer de 53 de ani din comuna Mihăiești a fost oprit după ce a încălcat reguli la trecerea la nivel cu calea ferată. Omul își montase pe mașină o sirenă de poliție și mai avea și RCA-ul nevalabil. Polițiștii i-au dat amendă de ~3.000 lei și i-au luat permisul 90 de zile.
- În Vâlcea, un șofer de 53 de ani din Mihăiești a fost oprit după ce a făcut nereguli la trecerea la nivel cu calea ferată. Omul avea montată pe mașină o sirenă de poliție și nici RCA-ul nu era valabil. Poliția i-a dat amendă de ~3.000 lei și i-a suspendat permisul 90 de zile.
- Silvia Uscov și-a anunțat demisia din AUR , luni, 29 iunie. Zice că a intrat „cu bună credință”, dar a realizat că ea și partidul nu împărtășesc aceleași valori. Uscov lucrase juridic pentru AUR (partidul lui George Simion) și mai încercase să plece pe 1 martie 2026.
- Consiliul Concurenței a dat băncilor o amendă record de 3,7 miliarde lei , iar după au apărut mesaje că „ai avut credit cu ROBOR, recuperezi bani”. Murgulescu (FinBan) zice clar: amenda merge la buget și NU devine automat despăgubire pentru fiecare client. ROBOR a urcat de la ~2% la peste 8%, pe fondul inflației ~17% în 2022, iar Bogdan Chirițoiu spune că „vicierea” ar fi fost doar cu fracțiuni de procent.
- Oracle Romania dă afară peste 500 de oameni și aplică „garden leave”: 2 Recovery preaviz fără muncă (preaviz 2 luni-vor muncit-vor primi salariul intreg-vor avea intre 3-12 salarii compensatorii). Pe lângă asta, plecările vin cu 3 până la 12 salarii compensatorii. În 2025, Oracle Romania a trecut pe pierdere: -9,65 milioane lei, la afaceri de 963,96 milioane lei.
- În 2025, 27,4% din români (cam 5,2 milioane) au fost în risc de sărăcie sau excluziune socială. 18,4% din populație (3,468 milioane) trăia sub pragul sărăciei, adică sub 60% din mediana veniturilor. Fără pensii și transferuri sociale , sărăcia sărea la 44,2% din populație, iar la 65+ urca la 87,9%.
- Vladimir Putin zice clar că Rusia nu renunță la obiectivele militare din Ucraina și continuă ofensiva. A respins propunerea Kievului de oprire reciprocă a atacurilor pe distanță lungă și vrea ocuparea completă a 4 regiuni anexate în 2022. Putin anunță întărirea apărării anti-dronă și așteaptă reluarea discuțiilor cu SUA, cu Steve Witkoff și Jared Kushner implicați.
- SUA și Iranul au bătut palma pe un armistițiu și „încetarea tuturor acțiunilor cinetice”. După 11 zile, pacea scârțâie: au reînceput atacurile, iar Donald Trump a amenințat că reia războiul. Marți se văd la Doha, Qatar , pe tema Strâmtorii Ormuz; JD Vance a condus negocierile din Elveția.
- La Bac 2026, proba scrisă la română a început la 9:00, iar elevii au avut 3 ore. Înainte de publicarea oficială, au apărut online subiecte „pe surse” : Subiectul II despre perspectiva narativă, Subiectul III cu Tudor Arghezi (uman) și George Bacovia (real). Ministerul Educației publică subiectele și baremele la 15:00; urmează proba obligatorie pe 30 iunie și proba la alegere pe 2 iulie.
- În 2025, România și Bulgaria au avut cele mai mici prețuri din UE la consumul gospodăriilor. România a fost cu 35% sub media UE , Bulgaria cu 37%, iar Danemarca a fost cu 40% peste. România a ieșit cea mai ieftină la „Alimente și băuturi nealcoolice” (80% din media UE), iar PIB/locuitor a ajuns la 78% din media UE.
- Un studiu cu peste 150 de politologi din 31 de țări zice clar: peste 23% dintre europeni votează azi extrema dreaptă. Asta înseamnă aproape de 5 ori peste 1995 (circa 5%) și mult peste acum un deceniu (aprox. 10%), iar partidele „antisistem” sar spre 30%. Între 2023–2025 au explodat scorurile: FPÖ 29% (Austria, 2024), RN 37% (Franța), AfD 21% (Germania, 2025) și Reform UK 14% (UK, 2024).
- Guvernul Omanului deschide un „coridor maritim temporar” prin Strâmtoarea Ormuz , fără taxe de tranzit, coordonat cu Organizația Maritimă Internațională. Mișcarea vine după un memorandum SUA–Iran semnat săptămâna trecută, ca să oprească conflictul și să repornească ruta. OMI a pornit și un plan de evacuare pentru 11.000 de marinari; înainte de conflict, pe aici trecea 20% din fluxul global de țiței.
- În România, 15,1% dintre tineri trăiesc în sărăcie extremă, aproape de 3 ori peste media UE. În satele din Moldova (Iași), mulți pleacă la muncă în Italia, Germania sau Anglia ca să strângă bani. Roxana Gherasim câștigă 2.000 euro/lună în Italia, iar Georgeta Petre trăiește din pensia de 1.200 lei.
- Apare „Ora de GIS”, o materie opțională pentru liceu (clasele IX–XII), 1 oră pe săptămână, timp de un an. Elevii combină Geografie + TIC și lucrează practic cu hărți, telefonul și date despre comunitate. Ministrul interimar Mihai Dimian a semnat Ordinul pentru Bacalaureat 2030 , valabil pentru cei care intră în clasa a IX-a în 2026.
- TPBI a finalizat studiul de fezabilitate pentru Trenul Metropolitan București–Ilfov, pe ruta Gara de Nord–Chitila–Scroviștea. Prima etapă are 13 puncte de îmbarcare, cu 2 stații noi: Chitila 2 și Buciumeni. trenul metropolitan București-Ilfov mai aproape , iar din 2030 se estimează 4 milioane călătorii/an.
- Primăria Capitalei vrea să modernizeze sute de stații STB din București cu folii anti-UV și sisteme de umbrire. Proiectul intra la vot în Consiliul General al Municipiului București pe 30 iunie. Direcția Transporturi, STB și TPBI ar coordona implementarea, ca să scadă expunerea la caniculă și să crească folosirea transportului public.
- Warner Bros. Pictures Animation lucrează la un nou film „Powerpuff Girls”. Deocamdată nu există acord semnat și nici „undă verde”, deci intriga rămâne necunoscută. Ultimul film (2002) a făcut 16 milioane $ la buget 11 milioane $, după serialul 1998–2005.
- Air France a suspendat temporar zborurile Paris–Kinshasa după un pasager depistat pozitiv cu Ebola. Cazul a călătorit pe ruta Kinshasa – Paris-Charles de Gaulle și a ajuns pe 23 iunie 2026. Reluarea zborurilor e prevăzută pe 27 iunie 2026, cu controale sanitare mai dure în Kinshasa.
- De la 1 iulie 2026, vârsta standard de pensionare la femei urcă la 62 ani și 7 oameni. Legea nr. 360/2023 împinge treptat pragul până la 65 de ani în 2035, egal cu bărbații. Pensia anticipată se strânge rău: ieși fără penalizare doar la 60 de ani + minimum 40 de ani de cotizare.
- Dacă ai sub 35 de ani și iei un job la peste 50 km de casă, ANOFM îți dă până la 12.500 lei ca să te muți. Dacă te relochezi cu familia, suma urcă la 15.500 lei, iar banii sunt neimpozabili. Primești banii în 2 tranșe: 50% la mutare și restul după 12 luni la job.
- ANPC a controlat peste 1.600 de operatori economici și a găsit grămadă de nereguli. A dat 856 de amenzi de peste 3,8 milioane lei și 619 avertismente. A oprit servicii la 24 de firme și a scos de la vânzare produse de peste 650.000 lei (plus temporar peste 160.000 lei).
- Pe 26 iunie, Philip Morris România a deschis IQOS Boutique Victoriei pe Calea Victoriei. Rețeaua IQOS a ajuns la 120 de puncte de vânzare în România, cu focus pe „Retail 2.0”. Carmina Fusté spune că IQOS are peste 35 de milioane de utilizatori adulți global, iar spațiul include o instalație de Sebastian Comănescu.
- Grupul eMAG a ținut cifra de afaceri aproape pe loc la 2,5 mld. USD, dar a scos aEBITDA 100 mil. USD și aEBIT 18 mil. USD. eMAG România a făcut 1,6 mld. USD venituri (‑4% în lei) și aEBITDA 60 mil. USD, cu profitabilitate mai mică (‑28%) și marjă 3,7%. Sameday a urcat la 419 mil. USD (+32%) și aEBITDA 47 mil. USD (de la 22), cu easybox la 59% și Genius la 1,7 mil. abonați.
- Reducerea accizei la carburanți, introdusă de Guvernul Ilie Bolojan la începutul lui aprilie, expiră pe 30 iunie. De miercuri, 1 iulie, motorina urcă cel mai probabil cu peste 30 bani/litru, după ce măsura a tăiat 36 bani/litru (cu TVA). Acum e 9,24 lei/litru și e de așteptat să sară de 9,5 lei/litru , iar guvernul interimar nu o poate prelungi.
- Digi listează DIGI Spain la bursele din Madrid și Barcelona, cu evaluare pre-money de max 1,7 miliarde euro . Oferta include acțiuni nou-emise de ~150 milioane euro, iar Global Portfolio Investments, S.L. a pus pe masă 100 milioane euro. După IPO, Digi Romania păstrează min. 75%, iar ~136 milioane euro merg în fibră optică și infrastructură mobilă.
- Impact Developer & Contractor (Gheorghe Iaciu) a semnat pe 26 iunie un contract de 5,35 milioane € + TVA pentru Aria Verdi, București. Proiectul are valoare brută de dezvoltare de 501 milioane € și a făcut deja vânzări de 13 milioane € de la lansarea din februarie. Faza 1 are 401 apartamente, iar la final ajunge la 865; lucrările durează 5 luni, cu RCTI Company și ZÜBLIN România.
- Wizz Air bagă rute noi din Oradea spre Roma și Dortmund, cu 2 zboruri/săptămână (miercuri și duminică). Prețurile pornesc de la 99 RON , biletele sunt pe wizzair.com și în aplicația WIZZ. În paralel, taie și suspendă rute din România: Craiova–Napoli (până la 24 octombrie 2026) și București–Turku (29 iunie 2026 – 25 octombrie 2026).
- Batalionul 52 din Satu Mare recrutează soldați/gradați profesioniști, cu înscrieri până pe 13 iulie , la sediul unității. Condiții: cetățenie română, 18–45 ani, minim 10 clase/școală profesională + permis B și C, plus probe de selecție și aviz medical. MApN spune că în iunie salariile nete au fost 4.138–5.946 lei (soldați) și până la 7.067 lei (maiștri), iar în țară sunt 6.763 posturi disponibile.
- RoCapital IFN (Grupul KRUK) lansează în România brandul de creditare digitală Wonga, model construit în Polonia. Claudiu Bud spune că vor să fie lideri în digitalizarea creditelor de consum în următorii 5 ani, cu decizie în câteva minute și flux mediu de ~7 minute. RoCapital vine cu „mușchi”: peste 100.000 aplicații procesate și un portofoliu de peste 33.000 credite; dobânzile VIP pornesc de la 25% .
- În ian–mai, brandurile auto din China au înmatriculat 472.000 vehicule în Europa lărgită , adică 7,5% dintr-o piață de ~6,3 milioane. În mai au sărit de 10% cotă, cu BYD și MG la peste 143.000 unități fiecare; Jaecoo 54.000 și Omoda 49.000. Geely Auto și-a mărit vânzările de 7 ori, Leapmotor de peste 5 ori, iar raportul pe 2030 pune cota chinezilor la 16%.
- Luni, în România, curentul sare seara la peste 4.200 lei/MWh (4,2 lei/kWh) , pe fondul caniculei și al producției slabe. Pe PZU București, prețul mediu ajunge la 1.171 lei/MWh (224 euro/MWh), cel mai mare din Europa; Ungaria e la 1 euro diferență. Ciprian Cherciu zice clar: fără baterii de stocare importăm seara, deși la prânz avem surplus de la ~400.000 de prosumatori.
- Scumpirile au tăiat cheful de vacanțe: agențiile de turism spun că cererilor au scăzut cu până la 40% față de anul trecut. Românii aleg city-break-uri, sejururi mai scurte și destinații mai ieftine, iar mulți rezervă „de azi pe mâine”. În Bihor, campingul cu rulota costă cam 60 lei/persoană, iar în ian–apr 2026 au fost cu 8% mai puține înnoptări.
- Donald Trump amenință țările europene cu tarif vamal de 100% dacă bagă taxe pe serviciile digitale ale companiilor americane. Zice că tariful de 100% anulează orice acord comercial anterior, iar măsura intră „imediat” dacă merg mai departe. Presiunea vine înainte de 4 iulie, când UE și SUA ar trebui să aplice acordul ce limitează la 15% majoritatea tarifelor; UK are deja taxă digitală de 2% din 2020.
- Comisia Europeană a dat OK-ul pentru Banca de Investiții și Dezvoltare (BID): majorare de capital de 1 miliard € . România primește și prelungirea garanției de stat pentru BID până la final de 2032, ca să împingă finanțarea mai departe. BID, lansată cu 1,6 miliarde € în ianuarie 2023, bagă bani spre IMM-uri, start-upuri și acum și spre apărare + securitate cibernetică.
- Acordul interimar SUA–Iran a împins combustibilul de avion în SUA de la 4,88 $/galon (începutul lui aprilie) la ~2,85 $/galon pe 17 iunie. Asta poate tăia peste 40 miliarde $ din factura anuală de combustibil a industriei aeriene americane, dar companiile vor reface mai întâi profiturile. Cu tarife interne la +34% vs anul trecut și capacitate în creștere de doar 0,4% în T3, biletele nu prea au motive să se ieftinească rapid.
- Consiliul Concurenței a dat undă verde: Pavăl Holding, al fraților Dragoș și Adrian Pavăl, preia grupul Carrefour în România . Pachetul include Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L. Autoritatea zice clar că tranzacția nu creează obstacole semnificative pentru concurență pe piața din România.
- Românii aleg tot mai mult all inclusive ca să-și fixeze bugetul dinainte și să evite cheltuieli surpriză. Pe litoral sunt 70 de hoteluri all inclusive în 2026, față de 55 anul trecut, iar cererea a crescut cu ~30% vs 2025. Prețuri: ~600 lei/noapte (3 stele, Mamaia/Eforie Nord) și ~550 lei/noapte la 4 stele în Neptun; în iulie unele hoteluri din Venus au 100% ocupare.
- British American Tobacco taie 9.000 de joburi global : 5.500 concedieri + 3.500 roluri mutate la terți (inclusiv Accenture), fără SUA. Ținta: economii de 600 milioane lire/an până în 2028 (500 milioane până în 2027), după un profit de 9,9 miliarde lire în 2025. În România, BAT Romania Trading a făcut ~5 miliarde lei cifră de afaceri în 2025 (+5%) și 184,8 milioane lei profit, dar pregătește plecări de peste 270 oameni, inclusiv 135 la Ploiești (apr–iun 2026).
- Un furnizor Napolact spune că, după preluarea FrieslandCampina de Bonafarm, i s-a tăiat colaborarea și a rămas în aer cu contractul. Consiliul Concurenței + CEIS fac analiză pe tranzacția Bonafarm Zrt. – FrieslandCampina Romania Holding B.V. și au cerut date de la 115 operatori (96 fermieri). Pe piață, procesatorii au colectat 1,235 mil. tone în 2024, dar 1,1 mil. tone în 2025, iar importurile de lapte brut au urcat cu 39,8% in 2024.
- Alexandru Nazare zice că România reia în 2 săptămâni discuțiile cu Fitch și Moody’s ca să nu ajungă în „Junk”. Miza: să n-o pierdem brusc miliarde de euro din finanțări, cum am fost aproape vara trecută. El pune pe masă și costul instabilității: finanțare mai scumpă, volatilitate și mai puțină încredere între oameni.
- BAT taie 5.500 de joburi și mai mută 3.500 la parteneri, din cauza automatizării și AI. În total, lovesc cam 9.000 de oameni, adică aproape 20% din forța globală. BAT vrea economii de ~700 milioane €/an până în 2028; în România are ~3.000 angajați.
- Guvernul Australiei dublează amenda maximă pentru platformele care lasă sub-16 pe social media: de la 49,5 milioane AUD la 99 milioane AUD (≈68 milioane USD). Anthony Albanese zice că giganții tech „nu fac suficient”, deși statul spune că a dezafectat/restricționat peste 5 milioane de conturi sub 16 ani. Acum eSafety Commissioner poate cere dovezi, iar autoritățile investighează Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat și TikTok.
- Facebook bagă un AI pentru creatorii de conținut în Creator Studio pentru creatori, cu sugestii personalizate pe stilul tău. Îi poți pune întrebări direct, gen „Să postez asta?” sau „Ce părere au oamenii de postare?”. Meta vrea să te țină pe platformă și să concureze cu ChatGPT, Claude și Gemini, plus AI care evidențiază comentariile importante.
- Instagram (Meta) vrea să fie mai „mare” pe TV, nu doar pe telefon. Testează live-uri și serii cu mai multe episoade și ia în calcul să plătească creatorii pentru filmări mai lungi. Aplicația de TV a ajuns și pe televizoarele Samsung și primește suport pentru video orizontal.
- UE le va permite influencerilor să participe la summiturile europene, din iulie . Statele membre aleg YouTuberi/TikTokeri, dar exclud pe cei cu opinii contra valorilor UE sau cu colaborări comerciale mari. Nu primesc bani, nu pot avea carieră politică (ex: Fidias Panayiotou), iar presa clasică se teme de lipsa transparenței despre cine îi plătește.
- UPT, condusă de rectorul Florin Drăgan, vrea să lanseze programe (și o Facultate) pe Robotică, AI și Sisteme Autonome, inclusiv pentru roboți umanoizi. Miza e simplă: durează cam 5 ani până scoți primul inginer dintr-un program nou, deci trebuie să fii înaintea pieței. Goldman Sachs vede 38 mld. $până în 2035, iar Morgan Stanley estimează ~5 trilioane$ până în 2050 pentru roboții umanoizi.
- Austria, prin Alexander Proell, cere UE să aducă infrastructura Anthropic în Europa . Proell i-a scris comisarului Henna Virkkunen și zice că valorile Anthropic „bat” cu cele europene. După cererea SUA, Anthropic a blocat temporar accesul la modelele Fable 5 și Mythos 5.
- Guvernul SUA a lăsat Anthropic să reactiveze Mythos 5 pentru anumite organizații americane , după săptămâni de restricții pe securitate națională. Directiva din această lună (administrația Trump) a interzis cetățenilor străini, inclusiv angajați Anthropic, să folosească Fable 5 și Mythos 5. Anthropic a colaborat cu autoritățile din 12 iunie și acum împinge pentru relansarea Fable 5 la utilizare generală.
- UBB Cluj-Napoca a inaugurat prima infrastructură automatizată din România pentru testări in vitro, dedicată dezvoltării medicamentelor. Platforma de „high-throughput screenings” funcționează la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică și testează rapid colecții de compuși. Rectorul Daniel David spune că proiectul împinge strategic UBB în biomedical și sănătate, cu colaborări în academia și industria pharma.
- SpaceX a spus investitorilor că vrea telefonie mobilă Starlink pentru consumatorii din SUA. Gwynne Shotwell a vorbit de un produs retail și chiar o rețea mobilă terestră proprie. Starlink are 10 milioane clienți în 150+ țări, iar SpaceX vrea împrumut de 20 mld. $ ; acțiunile au scăzut 30% după listare.
- Sam Altman a zis că GPT 5.6 intră întâi în „preview”, cu acces limitat și controlat. OpenAI îl verifică în review împreună cu oficiali din administrația Trump. Dacă merge bine, lansarea generală poate veni la ~2 săptămâni după preview.
- Senatului a votat portalul „e-SănătateaMea”, proiect pornit de Cseke Attila și băgat în PIAS, la CNAS, cu finanțare prin PNRR. Din semestrul II 2026, pacienții își văd securizat istoricul medical, documente și prescripții electronice, direct online. Din trimestrul IV 2026 (octombrie), CNAS pornește portalul național de programări , iar toți furnizorii sunt obligați să-l folosească.
- Mark Zuckerberg a pus o mică echipă de programatori să facă „Arena”, un serviciu tip Polymarket . La început, Arena ar folosi puncte virtuale, nu pariuri cu bani reali. Meta ar putea trece pe bani reali mai târziu și ar lansa o aplicație separată.
- Meta scoate 3 ochelari smart: Meta Fury, Meta Adventurer și Meta Glasses by Kylie Jenner. costă de la 300 $ (Fury/Adventurer) și de la 400 $(Glasses), cu 80$ sub Ray-Ban Meta Gen 2. Au AI-ul Muse Spark, autonomie mai mare și merg cu lentile între -12 și +2,25.
- Grecia a devenit prima țară din lume care a integrat sateliți în sistemul național de stingere a incendiilor. 4 sateliți mici, lansați în mai, detectează focare noi de până la 4 metri lățime și trimit alerte cu AI. Rețeaua mai mare costă 200 milioane € (finanțare UE) și va ajuta și la frontiere, agricultură și valuri de căldură.
- Guvernul renunță la modelul propriu și adoptă soluția Germaniei, open-source, pentru portofelul european de identitate digitală (RO Wallet). În 2026 apare prima versiune: PID + verificarea vârstei, iar datele rămân în infrastructura națională; permițînd și folosirea în UE. La testele din 17-18 martie, la București, au fost 44 de teste, 36 reușite ; certSIGN zice că a fost compatibilă (Adrian Floarea).
- ANAF trimite notificări românilor cu venituri din străinătate în 2025, care nu apar în Declarația unică. Dacă ai omis veniturile, depui acum formularul 212 sau o declarație rectificativă (SPV, la sediu sau prin poștă). Termenul-limită e 25 mai 2026 , iar după o decizie de impunere mai ai 60 de zile să depui și se anulează.
- Vrei să știi dacă ești asigurat la sănătate? CNAS îți arată online în câteva secunde. Din 1 martie 2025, verificarea se face pe platforma SIUI: bagi CNP-ul + codul de verificare (6 cifre). Primești confirmarea „Persoana selectată este asigurată” și vezi data la medicul de familie + dacă ai card emis.
- De la 1 iulie, salariul minim brut urcă la 4.325 lei și cresc automat taxele pe muncă (CAS, CASS, impozit). Din brut, statul ia cam 1.795–1.800 lei/lună (CAS 1.081,25 lei + CASS 432,50 lei + impozit ~281 lei), netul rămâne ~2.529 lei. Și „cumpărarea” unui an de vechime la pensie ajunge la 12.975 lei, calculată la noul minim.
- ANOFM zice clar: dacă angajezi elevi/studenți în vacanță, iei un stimulent lunar de 50% din ISR . ISR e 660 lei, deci primești 330 lei/lună pentru fiecare elev sau student cu contract. Stimularea merge max 60 de zile lucrătoare/an și semnezi convenție în 30 de zile de la angajare.
- Salt Bank a lansat în aplicație „Low Cost Transfers” , ca să trimiți bani rapid în moneda locală în 9 țări non-EUR. Comision fix: 5 lei/tranzacție la persoane fizice și 10 lei/tranzacție la Salt Business; banii ajung în minute sau câteva ore. Robert Anghel spune că ~80% din plățile externe merg spre Marea Britanie, iar soluția e făcută cu Currencycloud (Visa Direct).
- PMB deschide de la 1 iulie Park&Ride Pantelimon și parcarea „Lia Manoliu”. Au 1.746 locuri în total (1.248 la Arena Națională + 498 la Pantelimon), după 4 și 15 ani de stat nefolosite. Tarife: 5 lei/oră, 30 lei/zi , 500 lei/lună (zonă unică) și 50 lei/lună (riveran).
Ana-Maria Udriste
3 - iulie - 2026