Bucureștiul, iluminat în roșu, alb și albastru pentru Freedom 250

Pentru a marca Freedom 250, celebrarea globală a celei de-a 250-a aniversări a fondării Statelor Unite ale Americii, Ambasada SUA la București este mândră să anunțe un program de iluminare, care transformă unele dintre cele mai emblematice clădiri ale Bucureștiului în simboluri ale prieteniei americano-române. Această inițiativă reprezintă un element central al agendei mai largi de diplomație publică a Ambasadei în cadrul campaniei Freedom 250 — o serie de activități menite să aducă spiritul independenței americane în fața publicului român și să consolideze parteneriatul durabil dintre Statele Unite și România.

Lansat pe 24 iunie 2026, pentru a coincide cu recepția anuală oferită de Ambasada SUA de Ziua Independenței, programul de iluminare se desfășoară până pe 4 iulie. În această perioadă, importante monumente arhitecturale sunt iluminate în culorile naționale americane — roșu, alb și albastru — cu imagini simbolice pentru Freedom 250, inclusiv stele și dungi, proiectate pe fațadele acestora:

Palatul Victoria — Sediul Guvernului României

Ministerul Afacerilor Externe

Opera Națională Română

Ateneul Român

Ambasada SUA la București

„În această săptămână, Bucureștiul strălucește în lumina a 250 de ani de libertate americană. Suntem mândri să sărbătorim acest moment alături de prietenii și aliații noștri români, cu care împărtășim o relație construită pe valori comune, respect reciproc și un angajament comun față de libertate,” a declarat Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg.

Ambasada SUA mulțumește partenerilor din Guvernul României pentru sprijinul acordat acestui proiect, precum și companiilor americane prezente în România pentru sponsorizarea lor. Ne așteptăm ca și alte clădiri să ni se alăture în această celebrare și să creeze o experiență vizuală de neuitat pe parcursul acestui weekend aniversar, iar fotografiile vor fi distribuite pe platformele de socializare ale Ambasadei.

Credite foto: Guvernul Romaniei, Ministerul Afacerilor Externe, Opera Națională, Ambasada SUA