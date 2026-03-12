Peste o jumătate de milion de vizitatori, în 2025, pe platforma Staţia de energie

Pe platforma E.ON se găsesc articole practice, ghiduri sau episoade de podcast cu experți, care îi ajută pe români să ia decizii mai bune privind energia;

În topul celor mai accesate subiecte sunt cele legate de facturile la energie, liberalizarea pieței și soluțiile pentru reducerea consumului de energie;

„Stația de Energie” de pe eon.ro devine una dintre cele mai populare surse de educare și informare din România cu privire la piața de energie, fiind accesată anul trecut de peste 530.000 de vizitatori, de două ori mai mult decât în 2024. Astfel, în cei doi ani de la lansarea platformei E.ON, numărul vizitatorilor se apropie de un milion.

Cum să devii prosumator, de ce este important să instalezi panourile fotovoltaice cu specialiști, cum să alegi produsul cel mai potrivit pentru tine din portofoliul unui furnizor pentru a-ți reduce facturile sau ce beneficii ai dacă optezi pentru pompe de căldură sunt doar câteva dintre subiectele de actualitate, ce pot fi accesate pe Stația de energie.

Platforma reunește articole și ghiduri practice scrise, ușor de înțeles, dar și un podcast video, pe subiecte de interes general pentru fiecare consumator de energie: de la modul de calcul al consumului, cauzele creșterii costurilor iarna, până la soluții pentru locuințe mai eficiente energetic.

„Platforma și-a propus să fie un «hub» de educație, dar și un sprijin real pentru clienți, prin ghiduri care îi ajută să își gestioneze mai bine energia și bugetul. Cred că ne-am atins deja obiectivele, dar nu ne oprim aici. Vom continua să dezvoltăm noi teme de interes pentru cei care doresc să își optimizeze consumurile, mai ales că piața de energie, dar și contextul internațional, sunt într-o continuă schimbare”, spune Claudia Griech, director general al E.ON Energie România.

Interes în creștere pentru soluțiile energetice

În decursul anului trecut se remarcă o creștere a interesului pentru conținut util, cele mai citite articole fiind cele referitoare la modalitatea de facturare a gazelor naturale în kWh sau privind consecințele neplății la timp a facturilor.

Soluțiile energetice sunt printre cele mai căutate de vizitatorii platformei „Stația de energie”, în special pompele de căldură, o soluție mai puțin cunoscută și folosită în țara noastră, care presupune o investiție mai costisitoare, dar eficientă pe termen lung. În topul celor mai citite articole se află și ghidul liberalizării pieței de energie.

Podcastul E.ON Talks a depășit peste 136.000 de ore de vizionare

Anul trecut, E.ON a revenit cu sezonul al doilea al podcastului E.ON Talks, în care specialiștii invitați discută pe larg subiecte de interes public: de la prețuri și consum, până la siguranța instalațiilor sau eficiența energetică în locuințe. În acest sezon, conținutul video a acumulat peste 136.000 de ore de vizionare, un indicator relevant al timpului real petrecut de public cu aceste materiale.

E.ON își propune să consolideze „Stația de Energie” ca reper de informare pentru public, cu o tematică bazată pe experiența dobândită în relația cu clienții, astfel încât platforma să fie răspunsul natural la întrebările oricărui consumator casnic de energie din România, într-un format simplu, accesibil, cu soluții care pot fi aplicate cu ușurință.

Despre E.ON Energie România

E.ON Energie România, membră a Grupului german E.ON, este furnizor integrat de gaze naturale, electricitate şi soluţii energetice, având un portofoliu variat format din circa 3,5 milioane de clienţi, atât rezidenţiali, cât şi companii şi municipalităţi. Grupul E.ON este unul dintre liderii pieţei de energie, având în România o prezenţă consolidată de-a lungul a 21 de ani. De la intrarea pe piaţa locală, în anul 2005, E.ON a investit 2,7 miliarde de euro în principal pentru modernizarea reţelelor de gaze naturale şi electricitate şi a virat către stat impozite şi taxe de 4,2 miliarde de euro.