Alaska marilor speranţe îngheţate

Aproape 3 ore în loc de 7 așa cum s-a estimat, două declarații evazive, esopice, sibilinice sau estompate la sfârșitul întâlnirii; fără prânz, fără discuții în format extins; fără concluzii, fără semnarea armistițiului. O întâlnire cu așteptări mari care a ținut omenirea cu sufletul la gură, cu rezultate vagi și o imensă deziluzie.

Un Trump încordat și nervos și un Putin copleșit de propria-i măreție, pe care i-a confirmat-o fiecare element al scenografiei plăsmuite de Trump: peisaj faustic spânzurat între două lumi și între două istorii; un covor roșu dantesc ca un axis mundi cu capetele înnodate de o parte de o scară căscată orbește spre cer, și de cealaltă de ceva ce aducea mai degrabă cu un eșafod decât cu o tribună.

A lipsit din recuzită, premeditat, orice referire sau aluzie la o conferință de presă. Regizorul a eliminat pulpitul, microfoanele, a exclus culoarele delimitate ale presei care au anulat apropierea de cei doi mari ai lumii stăpâni de ogive și valize nucleare. Deasupra eșafodului pe care s-au cățărat granzii, doar pentru a-și scutura mâinile, sclipea lama ghilotinei care taie iarăși lumea în două.

S-au pus întrebări țintite, ca la stână între ciobani, de pe un deal pe altul, dar ele au ricoșat ca într-o cască de oțel, au fâsâit ca gloanțele înfipte într-un sac de nisip; s-a dus mâna pâlnie la ureche semn că se mima o neînțelegere statutară, cei doi jupâni au răspuns în doi peri, cufundați în pâcla oarbă a genunii care îi ține departe, în levitație, deasupra planetei.

Omul rămâne aceeași mașină de depănat vise indiferent de înălțimea socială la care fabulează. Doi vânători de fantasme au stârnit în omenire iluzia că războiul s-ar putea sfârși, – unul l-a ațâțat iar celălalt l-a întreținut – dar realitatea hâdă ne-a adus brutal cu picioarele pe pământ și la licăritul zorilor încă nu ne reveneam din zdruncinătura trasă la aterizare.