Analizele riguroase ale administraţiei Nicușor pot dura până la calendele grecești

Nicușor Dan s-a adâncit în analize de evaluare înarmat cu o riglă și un compas. Cu compasul și-a trasat un cer magic în care să poată medita la binele nostru comun și la soluțiile optime pentru a scoate țara la liman, iar cu rigla îi arde peste dește pe intrușii care l-ar putea deranja în timp ce meditează.

În procesul de analiză riguroasă au intrat cam toate dosarele care suportă o amânare: schimbarea avocatului poporului, a anulării alegerilor, a rechemării ambasadorului din Statele Unite, a numirii directorilor SRI și SIE, a aderării la Coaliția pentru pace sau la intrarea sub umbrela nucleară a Franței.

Toate aceste probleme vor fi analizate riguros în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) înainte de a oferi un răspuns oficial urbi et orbi. Dat fiind faptul că micul și selectul cerc CSAT activează la Cotroceni, este de așteptat ca cercul CSAT să se intersecteze cu cercul magic în care meditează Nicușor Dan, măcar o dată la o sută de ani.

