Curs de antropologie politică pentru începători

Sistemul nu poate avea încredere în tine dacă n-ai și tu o pată cât de mică la dosar, o musculiță pe căciulă, ceva acolo.

Pe biletul de intrare la masa puterii trebuie să scrie obligatoriu cât ai furat, dacă ți-ai falsificat diploma de bac și ai plagiat la lucrarea de licență, dacă ai harem, iaht ascuns,

conturi într-un paradis fiscal, vilă pe numele amantei sau o oală plină de diamante îngropată în curtea bunicii de la țară.

Dacă nu conții chiar nimic care să te facă intersant, ghinion, ceilalți nu pot avea încredere în tine. Într-o democrație originală ca a noastră, lipsa unei vulnerabilități bate la ochi și te face suspect.

A fi unul de-ai noștri înseamnă să fii la fel de pătat ca restul, să fii dalmațian, creând o rețea de complicități colective care ne protejează din interior.

Cine ne protejează, ia să auzim deci? Sistemul, bravo guguștiucule, stai jos și linge o înghețată să te răcorești. Cine este sistemul?

Bravo, sistemul suntem noi doi și colegii noștri. Cum se numește sistemul? Dalmația, țara dalmațienilor. Ce ziceam că ești? Aha, elgibitichescu. Braaavo, s-o ții tot așa.

Cum o să te punem noi la treabă în sistem? Simplu. Avem kilometri de filme cu aurolacul acela de 17 ani la care i-ai luat un costumaș Armani alaltăieri, pentru ultimul masaj thailandez.

Poate doamna e curioasă să afle cine sunt colegii tăi de birou cu care lucrezi seara după program așa știe ea, că ești la birou și muncești pe rupte pentru scumpa noastră țărișoară.

Ah, ți s-a făcut rău? Ia de aici un spearmint să-ți revii. Vezi raftul ăsta? Digitotecă îi spune. Am stocat aici amprenta digitală a fiecărui membru al rețelei care poate fi activată în orice moment pentru a orienta o decizie sau un vot, mă înțelegi?

Interesul național cere sacrificii și trebuie să ne ridicăm la înălțimea lui. Da, așa este, administrația nu este neapărat incompetentă, ci construită să fie vulnerabilă.

Sigur că da, un om șantajabil nu va reforma niciodată sistemul, pentru că reforma ar însemna propria sa distrugere, dar noi nu despre reformă discutăm aici, ci despre supraviețuirea sistemului.

Da, exact așa îi zice, stat captiv, unde ierarhia nu e pe competențe, ci pe vulnerabilități partajate. Da, ai dreptate, când un element al cupolei bate la ochi, sistemul îl sacrifică prin arestări spectaculoase, de aceea avem DNA și DIICOT.

Dar îl înlocuiește imediat cu un alt subiect, cu unul ca tine care tocmai ai luat locul unei căzături și ai fost selectat din aceeași pepinieră de oameni de bine cu care țara se mândrește.

–––