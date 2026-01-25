Este adevărat că Marius Lazurcă linge oglinda când se spală dimineaţa pe dinţi?

Ce imagine de magician desăvârșit ar fi păstrat Marius Lazurcă dacă rămânea invizibil. Dar se pare că omul e nevorbit rău de tot și diavolul narcisismului l-a purtat la televizor să justifice de ce Nicușor Dan nu merge la Davos, adică teleleu prin lume, când are atâtea treburi importante de făcut acasă.

Omul nu s-a răcorit îndeajuns și a recidivat la scurtă vreme și a cerut voie la Antena 3 să facă o mărturisire ușor imprudentă, anume să constate că frazele pe care le-a rostit cu gândul viclean de a fi reținute, cele cu referire la umblatul teleleu prin lume, au și fost reținute.

Apoi a chicotit ca o chivuță satisfăcută de un geambaș, mărturisind că a venit la Antena 3 cu intenția de a produce asemenea expresii care să fie reluate și iată că a și reușit. Sincer, aș fi preferat să nu-l văd și aud niciodată pe Lazurcă. Să-l știu ascuns în spatele scenei aidoma cardinalului Richelieu, aplecat discret peste urechea lui Ludovic al XIII-lea, căruia îi șoptea ce să facă și ce să spună.

Pe când așa, Lazurcă s-a demonetizat, și din magician a ajuns panglicar. Senzația pe care o resimt este cea de trădare din copilărie când am descoperit că Moș Crăciun era de fapt, Moș Gerilă. Că portocalele pe care le-a scos din sac erau cartofi, napolitanele erau bucăți de scoarță de copac, iar drajeurile nu erau de ciocolată, ci căcăreze de capră.

