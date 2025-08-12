Fie ești foarte inocent, fie foarte trezit în conștiinţă să crezi că PSD-ul vrea binele României

Tatăl Stăneștilor a fost primar iar cei doi frați sunt îngrozitor de bine înfipți în sistemul statului și au supt de la stat dovedit sute de milioane de EUR. Dovedit. De Paul Stănescu am arătat eu că depind un minim de 130 de oameni marea lor majoritate primari, oameni cu averi imposibil de justificat legal. De Ciolacu depindeau mult mai mulți. Amanta domnului Ciolacu depindea de contractele cu statul, iubitele (metaforice desigur) ale lui Grindeanu depind de sinecurile la stat, la fel cum depind și rudele tuturor celor menționați. Rețelele de ratați care au ajuns foarte bogați din politică depind de mită, pupincurism, funcții, trompete din presă și lipsă de coloană vertebrală adică de cultura organizațională a partidelor de la noi. Și nu, în niciun caz PNL sau UDMR sunt mult diferite ,iar AUR e un PSD dar cu mai mulți sonați. Zice ceva Simion despre PSD? Sau Georgescu? Nimica nimicuța. Nici USR-ul nu mai e foarte diferit că doar și la ei sunt destui oameni care fără de partid ar fi niște semiratați și nimic altceva. A mai zis ceva USR-ul în ultimul timp de meritocrație pentru funcții publice? Și la ei slugărnicia față de lider, loialitatea față de partid și tupeul sunt mult mai răsplătite decât meritocrația. Funcția a devenit și acolo ceea ce contează căci în afara funcției oamenii nu fac nimic remarcabil. Da, e drept, că câțiva dintre ei arată corupția din ministere și foarte bine fac dar expun corupția altora fără să îndrăznească să discute deloc de problemele din interiorul partidului.
Totuși nimic nu se compară cu PSD-ul. Partidul ăla este o organizație bazată pe principii mafiote condusă de Grindeanu cel pus de Liviu Dragnea premier, omul care nu își găsește cartea chipurile publicată de el, omul care a beneficiat de una dintre cele mai bănoase sinecuri și care a facilitat o mulțime de sinecuri pentru rudele lui și tot felul de di hanii. Melcul care s-a închis cu Ponta și o parte din serviciile secrete în guvern ca apoi să lingă iarăși discret dar temeinic mâna lui Dragnea. Ăla care își ascundea ceasul pe care nu are cum să-l justifice. Cel care și-a „rezolvat” rudele și prietenii care depind de stat sau contracte cu statul. Să-l auzi pe Grindeanu vorbind de reformă și interesele României este la fel cum ai auzi-o pe Șoșoaca vorbind despre bun simț. Hai siktir ,panaramă!
