Fie ești foarte inocent, fie foarte trezit în conștiinţă să crezi că PSD-ul vrea binele României

Tatăl Stăneștilor a fost primar iar cei doi frați sunt îngrozitor de bine înfipți în sistemul statului și au supt de la stat dovedit sute de milioane de EUR. Dovedit. De Paul Stănescu am arătat eu că depind un minim de 130 de oameni marea lor majoritate primari, oameni cu averi imposibil de justificat legal. De Ciolacu depindeau mult mai mulți. Amanta domnului Ciolacu depindea de contractele cu statul, iubitele (metaforice desigur) ale lui Grindeanu depind de sinecurile la stat, la fel cum depind și rudele tuturor celor menționați. Rețelele de ratați care au ajuns foarte bogați din politică depind de mită, pupincurism, funcții, trompete din presă și lipsă de coloană vertebrală adică de cultura organizațională a partidelor de la noi. Și nu, în niciun caz PNL sau UDMR sunt mult diferite ,iar AUR e un PSD dar cu mai mulți sonați. Zice ceva Simion despre PSD? Sau Georgescu? Nimica nimicuța. Nici USR-ul nu mai e foarte diferit că doar și la ei sunt destui oameni care fără de partid ar fi niște semiratați și nimic altceva. A mai zis ceva USR-ul în ultimul timp de meritocrație pentru funcții publice? Și la ei slugărnicia față de lider, loialitatea față de partid și tupeul sunt mult mai răsplătite decât meritocrația. Funcția a devenit și acolo ceea ce contează căci în afara funcției oamenii nu fac nimic remarcabil. Da, e drept, că câțiva dintre ei arată corupția din ministere și foarte bine fac dar expun corupția altora fără să îndrăznească să discute deloc de problemele din interiorul partidului.