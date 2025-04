Lovitura de stat constituţională pe înțelesul puciștilor

În schimb, UE invocă „Statul de drept”, privit în mare măsură prin prisma autonomiei ordinii juridice a UE, pentru a se proteja de potențialele contestații interne și externe. Efectul este tocmai contrariul a ceea ce ar implica înțelegerea clasică a statului de drept. (Dimitry Koshenev, EU Law without the Rule of Law: Is the Veneration of Autonomy Worth It).