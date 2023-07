Luaţi aminte

Atacul cerebral vascular

este a 2-a cauza a mortalității din lume.

Iar cei ramași în viață pot fi paralizați pentru tot restul vieții. Un astfel de lucru teribil, nu trebuie să se întâmple în viața nimanui.

Un profesor chinez dezvăluie o modalitate 100% funcțională de salvare a unei persoane în timpul unui accident vascular cerebral.

Cel mai important este să-ți păstrezi calmul și să încerci pe cât posibil să nu muți victima în alt loc.

Profesorul chinez ne îndeamnă, de asemenea, să ținem întotdeauna în casă un ac de seringă sau un ac simplu, notează perfect-ask.

“Tatăl meu a fost paralizat și după aceea s-a stins din viaţă în urma unui atac vascular cerebral. Păcat că nu am știut mai înainte de această modalitate de acordare a primului ajutor.”

În timpul accidentului vascular cerebral capilarele din creier se sparg treptat. Păstrați-vă calmul! Indiferent de locul unde se află victima, străduiți-vă să nu-i mutați locul! Dacă o să-i mutați locul, capilarele se vor sparge cu mult mai repede. Așezați victima într-un loc comod, de unde să nu poată să cadă și scurgerea de sânge poate începe! De preferat sunt acele de seringă, dar dacă nu aveți în casă unul, atunci poate fi utilizat și un ac de cusut. Țineți acul deasupra unei flăcări pentru sterilizare și apoi înțepați fiecare deget de la mâini.

Nu există niște puncte anumite de înțepare, doar la câțiva milimetri distanţă de unghii.Înțepați astfel încât sângele să înceapă să curgă. Dacă sângele nu începe să curgă/picure atunci strângeți degetele victimei cu degetele voastre.

Când din cele 10 degete va picura sângele, în câteva minute victima își va reveni.

Dacă gura victimei și-a schimbat forma atunci, masați-i bine urechile până se înroșesc (semn că sângele circulă bine)!

Înțepați lobul fiecărei urechi de 2 ori, astfel încât câte 2 picături de sânge să picure din fiecare lob. Peste câteva minute victima trebuie să-și revină! Așteptați până când victima revine la starea sa normală și toate simptomele atacului cerebral dispar și apoi transportați-o la spital! În caz contrar, dacă victima ar fi fost dusă la spital în grabă cu mașina ambulanței, atunci vibrațiile ar fi favorizat fisurarea capilarelor din creier.

Eu am aflat despre aceasta metoda de scurgere a sângelui de la specialistul în medicină netradițională, doctorul Ha Bu-Ting, care trăiește în Sun-Juke.

În afară de aceasta eu am avut propria experiență de aplicare a acestei metode și de aceea pot afirma că este 100% funcțională.

În anul 1979 eu predam în Fung-Gaap College din orașul Tai-Chung. Odată, în timpul orelor, un alt profesor a venit la mine și cuprins de emoții mi-a zis: “Domnule Liu, conducătorul nostru suferă un accident vascular cerebral.”

Am urcat de îndată la etajul 3. L-am văzut pe profesorul Chen Fu-Tien: fața îi era palidă, vorbirea neclară, gura își schimbase forma – toate simptomele unui atac vascular cerebral. De îndată am rugat unul din studenți să meargă de urgenţă până la farmacie și să cumpere un ac de seringă, pe care l-am și folosit pentru a înțepa toate cele 10 degete de la mâinile d-lui Chen. Peste câteva minute, după înțeparea degetelor, fața d-lui Chen și-a recăpătat culoarea, iar ochii i s-au limpezit.

Dar gura lui în continuare nu-și revenea. Aşa că i-am frecat bine urechile până i s-au înroșit. Am făcut câte 2 înțepături în lobii ambelor urechi, din care a și început să picure sângele. Atunci s-a petrecut minunea: peste 3-5 minute gura și-a recăpătat forma și vorba sa a devenit clară.

L-am lăsat să se odihnească puțin, să bea o ceașcă de ceai cald și apoi l-am condus la spitalul Wei-Wah. A stat în spital o noapte, iar a doua zi a fost externat și a mers din nou să predea. Totul a funcționat foarte bine. Nu a fost nicio urmare, deși rare sunt cazurile în care victimele unui accident vascular să rămână fără sechele, din cauza capilarelor care se sparg în drum spre spital.”

Dacă vom ține minte această metodă a scurgerii de sânge și vom aplica primul ajutor cât de repede posibil, atunci într-un timp foarte scurt victima își va reveni 100%.

Trimite corespondenților tăi și vei salva cel puțin o viaţă!”

TREZIRE IN NOAPTE

„Ma numesc Alexander, sunt cardiolog si paramedic. Un avertisment foarte important pentru cei care se trezesc noaptea să meargă la baie…

Trebuie să fii atent la „Legea de un minut și jumătate” care este dovedită științific.

„Trezindu-te brusc” pentru a-ți face nevoile fiziologice în mod normal, auziți că cineva „era bine sănătos și a murit brusc în timpul nopții fără motiv”. Cel mai probabil motiv este că atunci când acea persoană s-a trezit să meargă la baie, s-a ridicat din pat în grabă, chiar acum, creierul are nevoie de un flux de sânge mai mare, pentru că s-a odihnit, provocând o stare de leșin acolo…

În acest caz, se recomandă să înveți „Legea de un minut și jumătate” care te poate „salva”:

Când te trezești pentru a merge la baie, trebuie mai întâi:

– să nu te ridici 30 de sec. după trezire,

și apoi

– „să stai în pat încă 30 de secunde,

– coborâți-vă picioarele în liniște și

– stați la marginea patului pentru încă o dată 30 de secunde,

– și abia apoi ridicați-vă pentru a merge la baie.

Cu acești pași șansele sunt gigantice ca să supraviețuiesti unui accident vascular cerebral brusc, indiferent de vârstă…

Distribuiți la toată familia și la prieteni! Amintiți-vă că vă puteți salva viața și viața multor persoane care împărtășesc aceste informații…!

Prevenirea este mai bună și mai ușoară decât vindecarea!*

Presiune Arterială:

▶️ 120/80 normală

▶️ 130/85 normală (dar necesită control)

▶️ 140/90 înaltă

▶️ 150/95 foarte mare?

Bătăile (ritmul) inimii pe minut:

🔺 72 BPM (implicit)

🔺 60 până la 80 BPM (normal)

🔺 40 până la 180 BPM (anormal)

Temperatura Grade Celsius:

🔺 36° până la 36,7° – Temp. Normală

🔺 37,3° la 37,8° – Febril / atenție!

🔺 37,8° mai sus – Febră severă

Efectul apei. Despre corp

Știm că apa este importantă, dar nu ai știut niciodată momentul potrivit pentru a bea!

#Știați? Apa potabilă bauta în timp corect maximizează eficacitatea corpului uman:

– 1 pahar cu apă după trezire, ajută la activarea organelor interne…

– 1 pahar cu apă cu 30 de minute înainte de masă ajută la digestie.

– 1 pahar cu apă înainte de duș ajută la scăderea tensiunii arteriale.

– 1 pahar cu apă înainte de a adormi evită accidentul vascular cerebral sau atacul de cord.