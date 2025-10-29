Nicușor Dan ne arată că frica este mai rea ca nenorocirea

În președinte s-a cuibărit frica de a nu fi suspendat de AUR, cu voturile aripii suveraniste a PSD. Și-a trădat slăbiciunea că este în stare să sacrifice reforma inițiată de Ilie Bolojan. A demonstrat că satisface pretențiile emise de Sorin Grindeanu, împotriva reformei.

Nicușor Dan dovedește cu aproape fiecare ieșire publică faptul că a ajuns prizonierul PSD. Că este dependent de garanțiile, grația și promisiunile lui Sorin Grindeanu că nu-l va părăsi la greu. Stratagema președintelui se numește stabilitate.

Nicușor Dan și-a pierdut progresiv capacitatea de mediator între puterile statului, pe măsură ce pretențiile lui Grindeanu au sporit în detrimentul atribuțiilor lui Bolojan.

Totul în numele stabilității, mantra greucenior aflați la putere, sub care se îngrămădesc corupția, agenda de interese personale și frica de a nu fi prinși în flagrant că se împreunează cu diavolul.

Faptul că Bolojan a anulat inițiativa lui Grindeanu de a organiza un grup de lucru pe tema reformei pensiilor magistraților, ca a doua zi Grindeanu să negocieze pensiile pe ascuns, cu cozile de topor ale magistraților, împietează grav asupra puterii executive. De dragul stabilității.

Cu atât mai grav, cu cât președintele sau PNL nu au comentat insolența lui Grindeanu, care sabotează pe față reformele lui Bolojan. Trăiv-ar stabilitatea, acolo unde se termină sănătatea și începe reclama farmaciei inimii!

Nimic nu vădește că intenția PSD de a părăsi coaliția de guvernământ are suport real. Dacă PSD ar intra în opoziție, nu s-ar întâlni precis acolo cu AUR, cele două formațiuni situându-se în zodii absolut paralele.

Anvergura unghiului de atac a lui Grindeanu împotriva lui Bolojan este sprijinită de aripa Thuma, antireformistă, coruptă până în măduva oaselor și profund retrogradă a PNL.

Nicușor Dan nu a schițat nici cea mai vagă intenție de a modera conflictul dintre PNL – aripa putredă și Bolojan. Nimic nu vădește că există resurse în PNL, care să furnizeze premierul coaliției până în 2027, care să ducă reforma în termenii trasați de Bolojan.

În acest moment, abandonul lui Bolojan este echivalent cu lichidarea implacabilă a reformei. Obiectivele personale și meschine ale lui Nicușor Dan au arătat că sunt mai importante decât reforma.

Iar instinctul său de conservare prevalează asupra premiselor statului de drept. Când spui că PSD înseamnă stabilitate, în timp ce Grindeanu destabilizează zilnic guvernul, premierul și reforma, recunoști că nu este vorba decât despre stabilitatea în jilț a feselor tale prezidențiale.