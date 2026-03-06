O floare și doi cocalari

Au trimis-o să studieze în Emirate ca să nu se prăsească șopârlele pe pereți în apartamentul lor din Dubai, că a venit primăvara și reptilele și-au depus deja ponta și se anunță an de supraproducție.

Că dacă tot au făcut scheme cât au condus țărișoara asta de proști din curul civilizației și s-au ajuns și au băgat în imobiliare și și-au tras ogeac la emiratezi, cineva din familie trebuia să locuiască în el.

Chiar dacă s-au dezmembrat și el cu Solenza se respectă de moarte și se stimează de văd roșu în fața ochilor numai când aud unul de altul. Cine e Solenza? Ha, ha, ha, e Daciana Solenza, e model vechi deja, a scos-o din inventar, era pe clasic.

El s-a reprofilat pe Tesla, e conațional de-al lui, e tot sârbovici ca și pașaportul din buzunar. Așa că o sacrifică pe aia mică să își salveze investiția și o trimit la New York University din Abu Dhabi,

ca și cum ar parașuta-o în America. Din Emirate nu mai trebuie să pleci nicăieri, vin toate țările la tine. Vrei schi? Ai la Mall of the Emirates, zici că ești la St. Moritz sau la Cortina d’Ampezzo.

Vrei sat medieval francez? Westernul Americii anilor ’50? Toscana, India, Egipt, Japonia, Maroc? Ai tot tacâmul la Global Village, Vrei Muzeul Luvru? Ai ful de ași în Abu Dhabi, lângă New York University.

Avem și-o Giocondă cu hijabul pus corect, cu ochelari Cartier din goldeanu de 22 de carate și lemn de bubinga, plus geantă Mouawad 1001 Nights Diamond Purse

de 3,8 milioane de parai decorată cu 4.500 de diamante, cu eticheta și certificatul de garanție la vedere. Vrei o Toccată de Bach? Avem tocată din miel karakul în foiță de aur servit pe platou de platină bătut cu 365 de rubine, safire și smaralde.

În rest betoane pe înalt, așa cum au visat toată viața. Că vorba aceea, pe om îl mai scoți dintre betoanele de la gară de unde vine el și de la hala de pește de unde este ea, dar să le scoți betoanele din cap cocalarilor, niciodată.

–––