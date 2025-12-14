PSD și AUR se pregătesc să bată palma și să ia ţara la cheie

Nicușor Dan urmează un curs de îmblânzire a spaimelor. La absolvirea cursului, PSD va deveni cel mai însemnat aliat politic al președintelui, urmat de AUR. Cu Grindeanu discută cel mai mult, a mărturisit Nicușor Dan într-o emisiune tv. Președintele îi împărtășește opiniile, iar Grindeanu își expune argumentele ca interfață a pesedeilor.

Observați că din joc lipsește complet Bolojan. Bolojan este în alt plan. El e cu tva-ul, cu reformele. Orban antipesedistul a fost scos ca o măsea stricată. Ciucu, victoriosul de duminică, pe care Nicușor l-a felicitat după 17 ore, într-o anexă la o listă de felicitări pe grup, a repurtat o victorie simbolică. Așa a definit Nicușor bătălia pentru Capitală, duminică dimineața. USR se evaporă la presiunile infernale ale primadonei Grindeanu. Bolojan abia rezistă loviturilor.

Președintele nu intervine în conflictul dintre Grindeanu și Bolojan pe de o parte, iar pe de alta, dintre Grindeanu și USR. Toți sunt părți ale executivului. Adică niște moftangii. Sau dacă președintele intervine, o face discret, la telefon: Sorine, bagă tare. Asta și face Grindeanu, crește presiunea.

Oala va crăpa, coaliția se va sparge. Nu știm când, contează ce se va întâmpla după. Sub ochii noștri, Nicușor umanizează AUR, îl aduce în rândul lumii. O face din orașul luminilor, ca razele mesajului său să spargă bezna târgului de pe malurile Dâmboviței, trădat de toți voievozii tranziției.

Nu mai există ruși și boți la AUR, electoratul aurist nu este nici extremist și nici prorus. George Simion s-a calmat brusc, a atacat Legea Vexler care afectează libertatea de exprimare, adică a reformulat exact obiecțiile președintelui la legea privind combaterea extremismului. A mai bătut palma cu Nicușor și când a votat cu ochii închiși Strategia Națională de Apărare la care n-a formulat nicio obiecție.

Data trecută a blocat orice referire la ajutorul acordat Ucrainei, la doborârea dronelor, acum cu Strategia, unde ajutăm la greu Ucraina și doborâm orice dronă inamică, n-a mai fost nicio problemă. AUR este gata să preia frânele. La vârf s-a operat ce era de corectat: Lulea și Piperea, dușmanii UE, out; Dungaciu și Peiu, oamenii SIE și SRI, aduși în prim-plan.

Ziua Z în care cei mai drepți și mai viteji dintre strâmbi și lași bate la ușă. Nicușor va fi absolvit cu brio cursul de îmblânzire a spaimelor. Cea mai mare dintre ele, suspendarea, a fost un banc prost (pauză de râs în hohote). AUR a pus suspendarea la rastel. Nicușor e de-al lor, un aurist destoinic, care nu va fi suspendat niciodată. Electoratul n-are decât să se învârtă în cerc și să constate că, dacă pe 20 mai îl alegea pe Simion, ajungea fix în punctul ăsta. Vii aplauze. Cortina.

