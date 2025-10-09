Să-l recreăm pe Naumescu din ADN-ul clientului

contributors.ro Poate primi Premiul Nobel pentru pace, cel mai incult, mai arogant şi mai inept preşedinte al SUA, așa cum scria vizionar, prin decembrie 2020 pe, profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu? În opinia proaspăt numitului consilier prezidențial pentru afaceri europene, Valentin Naumescu, Trump îl poate primi, desigur.

Chiar dacă prin august scria că lui Trump trebuie să i se explice băbește că, după succesul încheierii a vreo cinci războaie într-o jumătate de an, trebuie s-o ia mai moale cu Nobelul, că oportunitatea de a-l câștiga nu va spori câtuși de puțin, dacă în Alaska a bătut laba cu Putin împotriva Ucrainei? Așa, și ce dacă?

Chiar dacă prin aprilie scria că Trump “va călca și peste mușuroaie de furnici, va mai smulge și buruieni, va deschide poteci noi”, iar la final, oricât de mare ar fi dezastrul economic lăsat în urmă, va fi convins că a făcut o treabă grozavă? Altă întrebare.

Chiar dacă în decembrie 2020 scria că viaţa politică a lui Trump s-a încheiat, dar că trumpismul va supravieţui? Că plecarea fanfaronului pare o gură de oxigen pentru lumea liberală de a-şi prelungi existenţa? Că trumpismul este o sfidare grotescă a bunului simţ, culturii şi moderaţiei occidentale? Că am intrat în epoca nesimţiţilor, “semn că terenul pentru trumpism era pregătit încă înainte de apariţia nefericitei figuri politice care i-a dat numele”?

Exact a doua zi după ce a fost desemnat consilier prezidențial, adică astăzi, Naumescu scrie pe facebook că dacă Trump va primi anul acesta Premiul Nobel pentru pace, nimeni nu va putea cleveti, că nu există argumente în acest sens. Au rămas doar clevetirile lui, formolizate în mâzga groasă a arhivelor digitale.

Cu baletul ideologic de care dă dovadă noul consilier cooptat în echipa prezidențială, grație unei mobilități de nevertebrată, pentru care ar crăpa de invidie meduzele și melcii, Administrația Nicușor Dan va înfrânge și va avea parte de mărețe succesuri.