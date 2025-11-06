Schimbarea la faţă a lui Georgescu

Purtătorul de cuvânt al guvernului mondial, al cărui teren de joacă este viitorul planetei, a auzit vocea stăpânilor lumii și poate să ne spună clar: România nu este o colonie; România nu este un câmp de experimente politice; legea se face la București și nu la Paris.

Nu se știe ce s-a întâmplat în ultimul semestru, de când aceiași stăpâni au decis: fără egalitate, fără libertate, fără fraternitate pentru România! Trăiască Franța şi Bruxelles-ul! Trăiască colonia lor numită România! Dar așa a văzut la început lucrurile, vizionarul Călin Georgescu, și astfel i s-a transmis voința guvernului mondial.

Important este că ne-am eliberat de sub tirania jugului colonial, Măicuța Domnului să-i ocrotească pe eliberatori, și arză-i-ar rușinea publică pe barbugiii care ne-au furat egalitatea, ne-au confiscat libertatea și ne-au jucat fraternitatea la babaroase.

Zorii libertății s-au ivit deodată pentru toate națiunile alese, nu numai pentru România. Polonia s-a ridicat, a transmis mesagerul voinței guvernului mondial. Ungaria s-a ridicat, Olanda s-a ridicat, Slovacia s-a ridicat, Cehia s-a ridicat, a continuat el.

Oh, Doamne, oprește-te, că nu vom ști ce să facem cu atâta libertate! Și iată, că lucrurile nu se opresc aici, căci Statele Unite ale Americii fac acum un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering, pentru o cooperare benefică economică pentru ambele țări.

N-am știut niciodată unde se va vedea luminița de la capătul tunelului. În Alaska e capătul, în Nome, doamnelor și domnilor. Iar tunelul întunericit în care orbecăim de atâta amar de vreme străbate întreaga Rusie, hai, liberare!