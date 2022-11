„Slavă, vouă!

Slavă, Johannis! Slavă, Ciucă! Slavă, Ursula! Slavă, Mr. Biden!

M-am întâlnit zilele trecute cu o familie de ucraineni in vederea închirierii unui imobil.

Ce să vezi? Ce am aflat?

Pe oameni nu ii prea interesa preţul chiriei, deoarece ei nu plătesc nimic cât stau in România. Chiria, utilităţile şi hrana sunt decontate de statul român!

Statul român achită 50 lei/urainean/zi pentru chirie şi utilităţi şi 20 lei/zi/ ucrainean pentru hrană. O familie compusă din părinţi şi un copil primeşte 4.500 lei/lună pentu chirie şi utilităţi şi încă 1.800 lei/lună pentru hrană!

Perfect!

Eu vreau să vă intreb, dragi români, plătitori de taxe şi impozite in această ţară, pe aceia dintre voi care astăzi nu mai aveţi bani pentru hrană şi pentru plata utilităţilor, de ce nu sunteţi astăzi la poarta Ambasadei Americii din Bucureşti şi la uşa doamnei Ursula Von der Leyen, pentru a le cere un ajutor financiar?

De ce staţi in frig, de ce faceţi economii la curent şi de ce mâncaţi cartofi cu pâine în loc să mâncaţi antricot şi ficat de gâscă, atâta timp cât “balta are peşte” şi alţii o duc bine în ţara voastră?

Voi nu ştiţi să cereţi? Încă nu aţi învăţat de la Zelenski cum se cere? De opt luni de zile omul ăsta cere

şi primeşte tot ce vrea!

Nu ceri? Nu primeşti! E simplu!”