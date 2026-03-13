Aleea care vindecă prin pași desculţi – o lecţie de educaţie senzorială la Galaţi

Într-o lume în care copiii petrec tot mai mult timp în fața ecranelor și tot mai puțin în contact direct cu natura, educația are nevoie de experiențe care să stimuleze simțurile, mișcarea și curiozitatea naturală a copilului. Există însă locuri unde învățarea începe cu un gest simplu: un pas desculț pe pământ.

La Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” din Galați, elevii au parte de o astfel de experiență prin intermediul unei alei terapeutice, un spațiu special amenajat care transformă mersul desculț într-o activitate educativă, terapeutică și relaxantă.

O experiență senzorială care începe cu fiecare pas

Aleea terapeutică este concepută ca un traseu senzorial format din mai multe suprafețe naturale, fiecare oferind o senzație diferită la nivelul tălpilor. Copiii pot merge desculți pe materiale precum pietriș, piatră spartă, piatră de râu, nisip, cărămidă, scoarță de copac, conuri de brad, fân și bușteni de lemn.

Fiecare pas devine o experiență de explorare. Texturile diferite stimulează receptorii tactili ai tălpilor, contribuind la activarea zonelor reflexogene și la îmbunătățirea circulației. În același timp, mersul pe aceste suprafețe dezvoltă echilibrul și coordonarea motrică.

Dincolo de beneficiile fizice, copiii trăiesc o experiență de curiozitate, joc și descoperire, iar contactul direct cu natura le oferă momente de relaxare și bucurie.

Beneficii pentru copiii cu cerințe educaționale speciale

Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, astfel de activități au o valoare terapeutică importantă. Parcurgerea aleii senzoriale contribuie la:

stimularea integrării senzoriale ;

; dezvoltarea echilibrului și coordonării motrice ;

; creșterea conștientizării corporale ;

; reducerea tensiunii și a anxietății;

stimularea curiozității și a dorinței de explorare.

Pentru copiii cu tulburări din spectrul autist sau dificultăți de procesare senzorială, experiențele tactile și motorii sunt esențiale pentru reglarea senzorială și pentru adaptarea la mediul educațional.

O experiență care însoțește elevii de-a lungul anilor

Un aspect deosebit de valoros este faptul că elevii Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” din Galați beneficiază de această experiență pe tot parcursul școlarității, de la grădiniță până la clasa a X-a. În fiecare etapă a dezvoltării lor, copiii pot explora aleea senzorială și pot descoperi beneficiile acestei activități.

Această experiență este susținută de cadre didactice profesioniste și dedicate, care transformă activitățile senzoriale într-o oportunitate de dezvoltare, integrare și învățare. Prin implicarea profesorilor și a specialiștilor, aleea terapeutică devine un instrument valoros în activitățile de dezvoltare psihomotrică, stimulare senzorială și terapie ocupațională.

Un model de bună practică în educația incluzivă

În România, astfel de spații senzoriale există încă în număr redus, fiind întâlnite mai ales în grădini botanice, centre de recuperare sau instituții dedicate copiilor cu nevoi speciale. De aceea, inițiative precum cea de la Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” din Galați reprezintă exemple valoroase de bune practici în domeniul educației incluzive.

Prin astfel de proiecte, școala demonstrează că educația nu înseamnă doar transmiterea de informații, ci și crearea unor experiențe care contribuie la dezvoltarea armonioasă a fiecărui copil.

Cum pot părinții crea acasă un mic spațiu senzorial

Experiențele senzoriale pot fi recreate și acasă, fără investiții mari, folosind materiale simple și ușor de găsit. Un astfel de spațiu poate deveni un loc de joacă și de explorare care stimulează dezvoltarea copilului.

Traseu senzorial pentru picioare

Părinții pot crea un mic traseu senzorial folosind tăvi, cutii sau recipiente umplute cu materiale diferite, cum ar fi:

nisip

pietricele

scoarță de copac

boabe de fasole sau porumb

conuri de brad

bucăți de lemn

bureți sau mingi moi.

Copilul poate merge desculț prin aceste suprafețe, simțind diferențele de textură. Activitatea stimulează receptorii tactili și contribuie la dezvoltarea echilibrului.

Cutii senzoriale pentru explorare

O altă activitate simplă este realizarea unor cutii senzoriale în care copilul poate descoperi obiecte ascunse. Acestea pot fi umplute cu:

orez

paste

boabe de fasole

nisip kinetic

apă cu jucării mici

plastilină sau aluat.

Copilul poate căuta obiecte, le poate sorta sau identifica după formă și textură. Astfel de activități dezvoltă motricitatea fină, atenția și coordonarea mână–ochi.

Jocuri senzoriale cu apă

Apa oferă experiențe senzoriale foarte plăcute pentru copii. Părinții pot organiza jocuri simple, cum ar fi:

transferul apei dintr-un vas în altul cu linguri sau pahare;

spumă de săpun în care pot fi ascunse jucării;

jocuri cu recipiente de diferite dimensiuni.

Aceste activități stimulează curiozitatea, coordonarea și relaxarea.

Colțul liniștii

Pentru copiii care au nevoie de calm și reglare emoțională, se poate amenaja un mic colț senzorial de relaxare cu:

perne moi sau pături pufoase

jucării tactile

mingi antistres

lumini ambientale

muzică liniștitoare.

Acest spațiu îl ajută pe copil să se liniștească și să își regleze emoțiile.

Activități senzoriale în natură

Uneori cele mai valoroase experiențe sunt cele mai simple:

mersul desculț prin iarbă sau nisip

atingerea frunzelor și a scoarței copacilor

grădinăritul

jocul cu nisip sau pietre.

Contactul direct cu natura stimulează simțurile și oferă copiilor o stare de calm și echilibru.

Educația care se simte

Aleea terapeutică din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” din Galați este mai mult decât un traseu senzorial. Este un spațiu în care copiii își descoperă corpul, își dezvoltă simțurile și învață să exploreze lumea din jur.

Prin profesionalismul cadrelor didactice și prin inițiative educaționale inovatoare, școala reușește să creeze un mediu în care fiecare copil este sprijinit să crească, să se dezvolte și să descopere lumea pas cu pas — uneori chiar prin pași desculți.

Prof. Agafiței Daniela

Coach&Terapeut Tomatis-Analist Comportamental Maxwell DISC