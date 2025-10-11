Discursul de consolare al Casei Albe că Trump a ratat Nobelul pentru pace, sună ca slovele unui ferpar: “Nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munţii cu forța voinţei sale”. A mutat oare, Trump, munții?

Imagistica satelitară spune că da. Ultimii munți mutați sunt la Natanz, lângă Isfahan, și la Fordow, lângă orașul sfânt Qom, care ascunde cel mai adânc sit nuclear al Iranului. Trump a ezitat să mute muntele Fordow până nu a primit garanții din partea Pentagonului că cele mai mari bombe din lume, GBU-57, vor distruge complet situl.

Dar mai presus de garanțiile Pentagonului, a prevalat ordinul de distrugere dat de șeful guvernului Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, ministrul securității Israelului, în fața căruia tace până și cel mai puternic om al planetei, care mută munții.

Lungă de 6,2 m și cu o greutate maximă de 14 tone, GBU-57, bombele penetrante distrugătoare de buncăre, au fost folosite în premieră în anihilarea facilităților nucleare ale Iranului de la Natanz și Fordow. Cele 14 bombe GBU-57 au fost lansate în noaptea de 22 iunie 2025, din 7 bombardiere strategice Northrop B-2 Spirit.

Imaginile satelitare furnizate de compania Maxar au relevat șase cratere masive și o schimbare semnificativă a culorii muntelui Fordow, din galben-maroniu, în gri-negru. Premiera folosirii acestor arme care au schimbat peisajul Iranului este o contribuție la dezvoltarea fizicii pământului, un argument în plus că Trump merita de fapt, Nobelul pentru fizică.

A doua contribuție majoră la modificarea peisajului și la dezvoltarea fizicii pământului este semnalată pe 18 martie 2025 de Balakishnan Rajagopal, raportorul special al Națiunilor Unite pentru dreptul la locuințe adecvate. Acesta a cerut ca ONU să investigheze rolul companiei americane Caterpillar Inc. în distrugerea sistematică a locuințelor palestiniene din Gaza de către Israel.

Sarah Leah Whitson, directorul organizației DOWN (Democracy for the Arab World Now), a precizat că amploarea distrugerii locuințelor palestiniene din Gaza de către Israel în ultimele 17 luni, ar trebui să ridice un semnal de alarmă pentru a opri exportul de buldozere americane Caterpillar D-9, printre cele mai mari din lume.

În mandatul lui Biden, exportul de buldozere D-9 a fost sistat, însă Trump l-a reluat, contribuind împreună cu exportul de rachete și bombe livrate Israelului, la prelungirea cu 10 luni a războiului din Gaza. Trump mai intenționează să prelungească pacea din Orientul Mijlociu cu cel puțin încă patru ani, pregătind un export de arme și echipamente militare către Israel, în valoare de 6,4 miliarde $.

Acordul prevede livrarea a 30 de elicoptere de atac AH-64 Apache, 3.250 de vehicule blindate de asalt pentru infanterie și piese de schimb pentru transportoare blindate şi surse de alimentare. La ora când Premiul Nobel pentru pace era conferit liderului mișcării democratice din Venezuela, María Corina Machado, Israelul continua să bombardeze Gaza la ordinului lui Itamar Ben-Gvir, șeful guvernului Netanyahu.