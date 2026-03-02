Un război care nu produce pace

Nu am fost și nu voi fi vreodată partizanul regimului fundamentalist și criminal de la Teheran, dar asta nu înseamnă că nu se pot ridica întrebări justificate cu privire la situația de moment din zonă.

În iunie 2025, când Israelul și SUA au atacat Iranul, Trump a afirmat bățos că atacurile americane asupra celor trei instalații nucleare principale — Fordow, Natanz și Isfahan — fost un „succes militar spectaculos”. El a spus că facilitățile iraniene au fost „complet și total obliterate (distruse)”.

Azi, imediat după noul atac, același Trump a reiterat că politica statului american este ca Iranul să nu aibă niciodată o armă nucleară și că atacul este legat de eforturile Iranului de a-și reconstrui programul nuclear după loviturile din iunie 2025.

Păi nu fuseseră facilitățile iraniene „complet distruse” vara trecută??? Cum și-a reconstruit regimul ayatolahului în 7 luni programul nuclear?

Când a spus adevărul prezidentul american?