Ce se pregătește la Teheran în timp ce americanii și israelienii bombardează Iranul

Cea mai mare problemă în lupta cu balaurul este că atunci când îi tai un cap în locul său cresc alte trei capete. Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, și-a desemnat trei posibili succesori cu multă vreme înainte de a se refugia într-un buncăr situat probabil în Munții Alborz din nordul Teheranului. Cei trei succesori sunt Mojtaba Khamenei, Alireza Arafi și Mohammad-Bagher Ghalibaf.

Mojtaba, fiul liderului suprem, favoritul principal și cel mai influent dintre candidați controlează din umbră aparatul de securitate și serviciile de informații ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), beneficiind și de sprijinul aripii dure a armatei.

Alireza Arafi este membru al Consiliului Gardienilor și director al seminariilor islamice din Iran. Are statut de ayatollah și este loial liniei dure, fiind considerat un tehnocrat al sistemului religios.

Mohammad-Bagher Ghalibaf este președintele Parlamentului și fost comandant în IRGC cu gradul de general de brigadă. Este figura care ar putea asigura o tranziție către un regim militar sub mască religioasă.

Succesorul nu este numit direct de Khamenei printr-un decret public, ci este ales de Adunarea Experților (Majles-e Khobregan). O comisie secretă în cadrul acestei Adunări, cea care a finalizat lista scurtă de nume de succesori la cererea expresă a lui Khamenei, este pregătită să transmită ștafeta puterii lui Mojtaba, fiul liderului suprem.

Mojtaba Khamenei controlează centrul de comandă strategică Ammar al IRGC, care funcționează ca un creier al serviciilor de informații și al operațiunilor psihologice. Prin acest nod strategic, el supraveghează loialitatea generalilor IRGC și coordonează reprimarea oricărei forme de opoziție internă.

Apoi, Mojtaba are o legătură istorică și directă cu milițiile Basij, ramura paramilitară a IRGC care au orchestrat răspunsul brutal împotriva revoltelor populare din 2009, 2022 și 2026.

Mojtaba supraveghează imperiul financiar al ayatollahului suprem evaluat la zeci de miliarde de dolari, folosite pentru a finanța operațiunile externe ale IRGC prin forțele proxy Hezbollah și Houthis.

Principalul obstacol în calea alegerii lui Mojtaba Khamenei de către Adunarea Experților este tocmai ideea unei succesiuni ereditare, detestată și controversată chiar în interiorul teocrației iraniene.

Apoi, există riscul ca unii generali de modă veche din IRGC să nu accepte o tranziție dinastică, ceea ce ar putea duce la o ruptură internă sau chiar la un conflict între facțiunile armate dacă Ali Khamenei este declarat decedat.