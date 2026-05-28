Cel mai mare număr de operații la nas pe cap de locuitor din lume este înregistrat în Iran, ceea ce face ca chirurgia estetică să fie surprinzător de comună.

Iranul se mândrește cu una dintre cele mai vechi religii monoteiste din lume, zoroastrismul, care datează de peste 3.500 de ani și a influențat dezvoltarea altor religii majore.

Orașul Tabriz din Iran a fost capitala Ilkhanatului mongol în secolul al XIII-lea și a servit ca un nod important pe Drumul Mătăsii.

Iranul este una dintre puținele țări din lume în care tăierea mâinilor este încă folosită ca formă de pedeapsă pentru anumite crime.

Teheran, capitala Iranului, este una dintre cele mai populate zone metropolitane din Asia de Vest, fiind principalul centru politic și economic al țării.

Bucătăria iraniană este incredibil de diversă, fiecare regiune având propriile sale tradiții, cum ar fi preparatele bogate în ierburi aromatice și sos de rodie din Gilan (în nord) sau mâncărurile picante din provinciile din sud.

Iranul are una dintre cele mai mari populații de leoparzi persani din lume, care sunt pe cale de dispariție și locuiesc în principal în Munții Alborz și Zagros.

Iranul găzduiește situri de învățământ istoric remarcabile, cum ar fi Academia din Gondishapur, care a fost cel mai important centru medical al lumii antice în timpul Imperiului Sasanid.

În ciuda climatului său în mare parte deșert, Iranul găzduiește peste 7.000 de specii de plante, dintre care multe sunt endemice în regiune.

Iranul are o tradiție bogată de poezie, poeți de limbă persană precum Hafez și Rumi fiind celebrați în întreaga lume pentru versurile lor profunde și lirice.

Orașul antic Yazd din centrul Iranului este cunoscut pentru turnurile sale eoliene unice, care au fost folosite de secole pentru a asigura ventilație naturală în clădiri.

Iranul este una dintre puținele țări din lume în care femeile sunt mai multe decât bărbații în învățământul superior, cu mai multe femei înscrise la universități decât bărbați.

Anul Nou tradițional persan, Nowruz, este sărbătorit în echinocțiul de primăvară și traditia este păstrată de peste 3.000 de ani.

Iranul are cel mai mare număr de studente care studiază inginerie și știință la nivel de licență, comparativ cu orice altă țară din lume.

Orașul iranian Isfahan a fost odată unul dintre cele mai mari orașe din lume și a servit drept capitală a Imperiului Persan sub dinastia Safavid.