Vovidenia (Intarea in Biserica)

,,Templul acesta poarta numele serbarii intrarii in Biserica a Maicii Domnului, care se tine pe 21 noiembrie. Zidirea sa primitiva s-a inceput la 1790 si a fost sfintita tot atunci prin staruinta si ajutorul Banului Ioan Carja. Mai inainte era aici un templu de lemn, construit de un oarecare Stavrica, La 1821 in timpul Eteriei grece a fost ars de turci, ramanand numai paretii, dar n-a trecut mult ai s-a reparat si sfintit din nou la 1823. Acest lacas divin a fost vizitat la 1860 de primul si marele domn al Romaniei Unite, Alexandru Ioan Cuza, galatean de obarsie, cu ocazia inmormantarii mamei sale Smaranda Cuza. In 1866, in noaptea spre 26 octombrie, biserica a fost predata de vasele de argint daruite de D. Chicus. In anul 1886 acestui templu i s-au facut reparatii generale. Aceasta lucrare a costat aproape 11 000 lei, desi reparatia nu e inca terminata……….

Imprejurul Vovideniei este un spatios loc de cimitir desfiintat cu osemintele insa tot in el si fara plantatii.

Biserica in chestiune are urmatoarele proprietati; o casa zidita pe teritoriul bisericii de raposatul paroh centenar al acestei biserici Simion Preda (mort acum doi ani in etate de 106 ani)si harazita bisericii……..”

Descrierea este facuta de consilierii Hagi Enachi Dragos si Moise Pacu, la cererea primarului Constantin Ressu in 1887. Planul locului bisericii, eeste facut de arhitectul Mitaki Dumitru, proprietarul hotelului Concordia, pentru comisia numita sa caute un loc prielnic pentru edificarea unui local pentru gimnaziu.(Vasile Alecsandri).